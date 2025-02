Europa League: Roma-Porto 3-2, super-Dybala porta i giallorossi agli ottavi

Nel ritorno dei playoff di Europa League, la Roma batte in rimonta per 3-2 il Porto e si qualifica per gli ottavi, dove troverà una tra Lazio e Athletic Bilbao. All'Olimpico passano per primi in vantaggio i portoghesi al 27' con una splendida rovesciata di Samu, in un'azione viziata da un clamoroso errore di Svilar in impostazione. Il gol subito sveglia i giallorossi e in particolar modo Dybala che, tra il 35' e il 39', ribalta il match, chiudendo prima un bel triangolo con Shomurodov e poi sorprendendo Diogo Costa sul primo palo dopo uno scambio con Koné. Al 51' Eustaquio si fa espellere per un manata a Paredes, la Roma sfiora il tris ma rischia la beffa al 69' quando Samu va via a N'Dicka ma colpisce il palo a tu per tu con Svilar. All'83' la chiude Pisilli su assist di Angelino.