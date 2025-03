Dybala: "Ho fame di rivincita, voglio regalare un trofeo ai tifosi. I giornali? Non li leggo"

In conferenza stampa poi, dopo aver avuto parole al miele per Claudio Ranieri "Mi ha dato fiducia e aiutato a essere un leader con i giovani, cerco di essere un riferimento in campo e nello spogliatoio", l'argentino si è tolto anche qualche sassolino. "Con la Roma ho fatto gol in trasferta in Europa solo nella finale di Budapest? Non leggo i giornali, mi dispiace. L’importante è il passaggio del turno, un attaccante può aiutare in tanti modi, in queste partite bisogna essere poco egoisti e pensare alla squadra" la stoccata dal fantasista.