Roma, Mourinho verso il Betis: "Dybala gioca, Zaniolo trascinatore"

VERSO ROMA-BETIS

José Mourinho ospita il Betis all'Olimpico: "I tifosi saranno un'arma". Belotti: "Posso giocare con Abraham"

La Roma di Mourinho affronta il Betis in Europa League, un match da non sbagliare per puntare a vincere il girone C. All'Olimpico sarà big match dopo il successo ottenuto in casa dell'Inter in campionato che ha portato grande entusiasmo ai giallorossi: "Il Betis è una squadra di qualità che ha una filosofia di gioco chiara - ha commentato José Mourinho alla vigilia -. Sarà difficile per noi, ma anche per loro contro di noi e i 60mila dello stadio. Io mi fido della mia rosa e dei tifosi".

Mourinho ha ottenuto 106 vittorie da allenatore in competizione europee e potrebbe diventare il tecnico più vincente in caso di successo contro il Betis: "Non è uno stimolo in più, ma ovviamente sono orgoglioso di quanto fatto anche se ci penserò a fine carriera. Ora voglio vincere la prossima sfida che è di altissimo livello, abbiamo bisogno di punti".

Contro i biancoverdi la Roma potrebbe cambiare un po' il volto nell'undici titolare: "I giocatori bravi possono sempre giocare insieme, è il caso anche di Belotti e Abraham. Sta al tecnico trovare il modo, ma non dirò come giocheremo contro il Betis - ha avvisato Mourinho -, così come non dirà nulla Pellegrini".

Tra i vari dubbi di formazione c'è sempre Zaniolo che segna più in Europa che in campionato: "Il suo modo di giocare lo fa sembrare egoista, ma è esattamente il contrario. Non si risparmia mai e lavora tanto per la Roma, per questo se segna di più o di meno non è un dramma".

La crescita della Roma però è evidente nei big match di questa stagione: "Contro l'Atalanta abbiamo perso, ma la sensazione di superiorità c'è stata. Contro l'Inter potevamo vincere o perdere, ma alla squadra ho detto che contava molto sembrare più forti o almeno alla pari dei nerazurri. L'anno scorso c'era sempre un senso di inferiorità, quest'anno questa situazione è cambiata e i giocatori lo stanno capendo".

Per un Dybala che sarà in campo ("sta bene e gioca"), il dubbio resta su Pellegrini: "Lorenzo è fondamentale per noi, ma lo conosco. Farà di tutto per esserci, ma se mi dirà no è perché davvero non riuscirà a giocare. Se mi dirà che è disponibile mi fido di lui, tantissimo".

BELOTTI: "POSSO GIOCARE CON ABRAHAM"

Chi potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro il Betis è Andrea Belotti: "L'affetto dei tifosi della Roma mi fa piacere, penso si sia capita la mia voglia di vestire questa maglia e il mio entusiasmo. Sto dando il mio contributo nel poco tempo a disposizione, ma penso alla squadra anche quando non gioco, c'è sempre bisogno di una parola di conforto o di aiuto".

Belotti si gioca il posto con Abraham: "Ci alleniamo su quello che ci chiede il mister, dobbiamo farci trovare pronti. Se giocheremo insieme è perché lo proveremo in allenamento ed è una soluzione in più per Mourinho. La presenza di Tammy mi stimola così come il confronto quotidiano con lui. Possiamo giocare insieme".