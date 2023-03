Roma, Mourinho: "Il 2-0 è buono, basta non perdere 3-0 al ritorno..."

QUI ROMA

© Getty Images Dopo la bella vittoria contro la Real Sociedad nel primo round degli ottavi di Europa League, José Mourinho è soddisfatto. "Sono contento di quello che i ragazzi hanno fatto. Non posso chiedere di più - ha detto il tecnico della Roma dopo il match -. Non era facile giocare contro il loro rombo a centrocampo, ma abbiamo avuto una mentalità forte e ci siamo sforzati per contrastare la loro organizzazione anche quando abbiamo avuto poco possesso". "Il secondo gol può essere importante per la qualificazione - ha aggiunto -. Questo 2-0 è buono se non perdiamo 3-0 al ritorno".

"Il segreto è la squadra - ha continuato lo Special One -. Se non si difende come squadra non si arriva a ottenere risultati. Tutti hanno lavorato bene. Anche Dybala ha lavorato bene dal punto di vista difensivo. E questo dice tutto". "Tutti vogliono fare bene - ha aggiunto -. Abbiamo dei limiti, ma siamo capaci di farli diventare anche la nostra forza".

"Abbiamo giocato con due quinti freschi ed entrambi han fatto molto bene - ha proseguito il tecnico giallorosso -. Elsha è anche un giocatore che fa gol. Aveva benzina e ha segnato. L'avevamo preparata così". "Mi piace giocare contro il rombo da un punto di vista offensivo, non difensivo - ha aggiunto -. Nella ripresa però abbiamo avuto troppo poco la palla". "Noi non abbiamo attaccanti in panchina per fare dei cambi - ha continuato Mou -. Qualche volta Elsha parte in panchina perché mi serve una sostituzione davanti".

Infine uno sguardo in avanti. "Sarà una settimana pericolosa. Accumuleremo stanchezza e dovremo giocare anche contro la Lazio - ha concluso Moourinho -. Per me la gara con la Lazio vale come le altre, ma per la città è diverso. Poi dovremo andare a qualificarci in Spagna. Adesso il Sassuolo, Dionisi è a casa tranquillo a bere acqua frizzante e vedere la partita con i ragazzi".