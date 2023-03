Europa League, Roma-Real Sociedad 2-0: decidono El Shaarawy-Kumbulla

ROMA-REAL SOCIEDAD 2-0

All'Olimpico i giallorossi vincono grazie a una rete per tempo e "prenotano" i quarti in vista del ritorno

Elsha-Kumbulla: Real Sociedad ko





















































© Getty Images 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Roma da applausi in Europa League. Nell'andata degli ottavi di finale la squadra di Mourinho batte 2-0 la Real Sociedad e "prenota" il passaggio del turno in vista del ritorno. All'Olimpico prova lucida e concreta dei giallorossi. Nel primo tempo El Shaarawy (13') sblocca la gara su perfetto assist di Abraham, poi Kubo centra un palo e Dybala e Pellegrini sfiorano il raddoppio in un paio di occasioni. Nella ripresa gli spagnoli provano a reagire, ma i giallorossi sono ancora pericolosi con Belotti e poi arrotondano il risultato nel finale con Kumbulla (87').

LA PARTITA

Rispetto alla vittoria con la Juve, Mourinho fa quattro cambi e si presenta con una formazione più offensiva. In difesa tocca a Llorente al posto dello squalificato Ibanez, sulle corsie esterne spazio invece a Karsdorp ed El Shaarawy. Davanti Pellegrini e Dybala a supporto di Abraham. Scelte a cui Alguacil risponde tenendo l'acciaccato Oyarzabal in panchina e affidandosi alla fisicità di Sorloth in attacco e ai piedi raffinati di David Silva tra le linee. A ritmi bassi l'avvio del match è tutto di studio. Come da copione, gli spagnoli palleggiano bene e prendono in mano il possesso manovrando con tanti uomini. La Roma invece resta bassa e gioca di rimessa appoggiandosi ad Abraham e Dybala. Tema tattico che intorno al quarto d'ora premia i giallorossi. Dopo una ripartenza di Dybala, Abraham si libera bene in area con una finta e serve a El Shaarawy la palla del vantaggio. Gol che sblocca il risultato al termine di una grande azione e accende il match. Da una parte Kubo centra il palo alla sinistra di Rui Patricio, Smalling rischia l'autogol ed El Shaarawy mura un destro di Gorosabel. Dall'altra Dybala e Pellegrini confezionano un paio di occasioni pericolose con la complicità di Remiro, ma non trovano la porta e il primo tempo si chiude con i giallorossi in vantaggio di misura.

La ripresa si apre con l'ingresso di Kumbulla al posto di Llorente e con i giallorossi che provano a gestire il match concedendo il palleggio agli spagnoli solo in orizzontale. Atteggiamento che con le squadre lunghe e tante interruzioni di gioco blocca la gara in mediana e tiene basso il ritmo. Pellegrini chiude bene su un cross di Illarramendi, poi Rui Patricio devia in corner un sinistro potente di Rico dal limite. Colpito duro alla testa in uno scontro aereo, dopo un'ora di gioco Pellegrini lascia il posto a Wijnaldum. Poi Mourinho leva anche El Sharawy e Abraham e getta nella mischia Spinazzola e Belotti. Più alta e aggressiva, la squadra di Alguacil prova ad aumentare i giri, ma con tanta pressione sui portatori è ancora la Roma ad andare vicina al bersaglio grosso con Belotti. Pescato in profondità, il Gallo prima centra l'incrocio dei pali con un destro potente, poi viene steso da Illarramendi al limite. A caccia di idee ed energie, Alguacil leva Sorloth, Illarramendi e Kubo e fa entrare Oyarzabal, Mendez e Cho per l'assalto finale. In pressione, la Real Sociedad guadagna metri e spinge. E per i giallorossi gli ultimi minuti sono tutti in copertura e ripartenza. Servito in area da Mendez, Merino calcia a fuori davanti a Rui Patricio. Stessa discorso per Cristante, pescato da Karsdorp in buona posizione. Poi a ridosso del 90' il colpo che segna la gara e forse anche la qualificazione. Dybala pennella un calcio d'angolo perfetto per Kumbulla che di testa raddoppia i conti e chiude il discorso. La Roma castiga la Real Sociedad e vede i quarti di Europa League.



LE PAGELLE

El Shaarawy 7: gioca con personalità, generosità e gamba a tutta fascia. Sempre lucido e concreto ad appoggiare la manovra. Sblocca il match e firma la sesta rete in carriera in Europa League dopo 60 metri di corsa senza palla

Dybala 7: sempre al centro del gioco offensivo giallorosso e pericoloso. Dal suo sinistro arrivano le occasioni migliori. Ci mette lo zampino nell'azione del primo gol, sul secondo calcia il corner che Kumbulla infila in rete

Matic 7: prestazione da manuale davanti alla difesa. Ordinato, preciso e sempre al posto giusto. Con Cristante alza una diga in mediana e in mezzo non si passa

Abraham 5,5: serve l'assist a El Shaarawy dopo una grande giocata, poi si eclissa e si vede poco. Mou lo leva dopo un'ora di gioco

Kubo 6: dinamico e vivace nello stretto, ma poco concreto sottoporta. Parte da destra, ma si muove un po' su tutto il fronte offensivo. Nel primo tempo salta Pellegrini e centra il palo

Silva 5,5: i piedi ci sono e si vede, ma Matic e Cristante riescono a schermarlo e dalle sue parti arrivano poche palle in verticale

Remiro 4,5: impacciato e insicuro con la palla tra i piedi. Nel primo tempo rischia grosso in un paio di occasioni cercando di avviare la manovra da dietro: Dybala e Pellegrini lo graziano



IL TABELLINO

ROMA-REAL SOCIEDAD 2-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Llorente 6 (1' st Kumbulla 6,5); Karsdorp 6, Cristante 6,5, Matic 7, El Shaarawy 7 (16' st Spinazzola 6); Dybala 7 (45' st Bove sv), Pellegrini 6 (16' st Wijnaldum 6); Abraham 5,5 (16' st Belotti 6,5).

A disp.: Boer, Svilar, Celik, Camara, Zalewski, Volpato, Tahirovic. All.: Mourinho 7

Real Sociedad (4-4-2): Remiro 4,5; Gorosabel 5,5 (39' st Turrientes sv), Zubeldia 5, Le Normand 6, Rico 6; David Silva 5,5 (38' st Sola sv), Zubimendi 6, Merino 5,5, Illarramendi 5,5 (30' st Mendez 6); Kubo 6 (30' st Cho 6), Sorloth 5 (22' st Oyarzabal 5,5).

A disp.: Zubiaurre, Barrenetxea, Carlos Fernandez, Munoz, Guevara, Navarro, Pacheco. All.: Alguacil 5

Arbitro: Scharer

Marcatori: 13' El Shaarawy (R), 42' st Kumbulla (R)

Ammoniti: Matic (R), Illarramendi, Zubeldia, Gorosabel, Zubimendi, Oyarzabal (RS)

Espulsi: -