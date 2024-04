Europa League, l'avvicinamento a Roma-Milan: Olimpico sold out, Ibra in ritiro con la squadra

L'AVVICINAMENTO

TEMPO REALE

Al pranzo Uefa presente Furlani in rappresentanza dei rossoneri, Cardinale non sarà allo stadio

È partito il conto alla rovescia verso Roma-Milan, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. I rossoneri sono chiamati a ribaltare lo 0-1 dell'andata, ma dovranno farlo contro un Olimpico tutto esaurito e pronto a spingere i ragazzi di De Rossi (fresco di rinnovo di contratto) verso la terza semifinale europea consecutiva.

CARICA THEO HERNANDEZ: "OBIETTIVO VITTORIA"

Thoe Hernandez si è caricato e ha caricato l'ambiente rossonero sui social con un post sul suo profilo X: "Obiettivo vittoria. Dai ragazzi! Forza Milan!".

MILAN, RIENTRO A MILANO SUBITO DOPO IL MATCH

Il Milan farà ritorno a Milano subito dopo la fine della partita. Lo riporta MilanNews. Venerdì mattina, infatti, la squadra sarà già al lavoro a Milanello per preparare il derby di lunedì, anche se si tratterà solamente di una sessione di scarico.

PRANZO UEFA, PRESENTE FURLANI

Intorno alle 13 è cominciato il tradizionale pranzo Uefa presso l'hotel Mirabelle, nella zona di via Veneto. Per il Milan presente l'amministratore delegato, Giorgio Furlani, che entrando in albergo non ha rilasciato dichiarazioni.

IBRAHIMOVIC IN RITIRO CON LA SQUADRA

Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto la squadra a Roma ed è rimasto con i giocatori in hotel per caricarli in vista della partita.

CARDINALE NON SARÀ ALL'OLIMPICO

Gerry Cardinale non sarà presente allo stadio per assistere alla sfida. Il numero uno di RedBird aveva invece assistito al match d'andata, una settimana fa a San Siro

OLIMPICO TUTTO ESAURITO, MA NESSUN CORTEO DELLA CURVA SUD

Lo Stadio Olimpico registrerà il tutto esaurito. Presenti anche circa 3500 tifosi del Milan, che occuperanno interamente il settore ospiti. Non si terrà tuttavia il consueto corteo della Curva Sud in avvicinamento all'impianto.