La Roma conferma De Rossi: annunciato il prolungamento del contratto

UFFICIALE

Il club giallorosso è stato convinto dai risultati ottenuti dall'ex capitano, che ha risollevato la squadra in 100 giorni

La Roma e Daniele De Rossi vanno avanti insieme. L’annuncio arriva dal sito ufficiale della formazione giallorossa. Classico statement alle 9 del mattino come quando il 16 gennaio scorso arrivò il comunicato dell’esonero di José Mourinho. Una mossa coraggiosa, rischiosa ma assolutamente azzeccata. Dopo 100 giorni da allenatore della Roma dunque, De Rossi con una rimonta incredibile in campionato e con una bella galoppata europea (che oggi avrà un nuovo appuntamento contro il Milan all’Olimpico) ha convinto tutti.

Vedi anche Europa League Roma, De Rossi tiene alta la guardia: "Vivranno la gara come l'ultima spiaggia" Dalla famiglia Friedkin, al CEO Lina Soulokou, tutti hanno fortemente voluto la riconferma di DDR che ha migliorato nella Roma la qualità di gioco, le prestazioni, ma anche e soprattutto le dichiarazioni e i comportamenti. Ha convinto anche il pubblico più scettico e mourinhano, che oggi si gode un condottiero autentico e non forzato, cosi come autentico e’ il suo essere romano e romanista. Insomma un piccolo capolavoro quello fatto dall’ex capitan futuro. Una squadra più bella e più serena, che dopo 6 anni lontana dalla Champions League sta fortemente lottando per tornarci con Bologna e Atalanta. Agguerrite ma vicine.

E a prescindere da come finirà la stagione, la Roma e De Rossi hanno deciso di andare avanti insieme. Nel segno del merito, della continuità e soprattutto di una Roma che vuole guardare al futuro con positività e serenità. Tutto ciò che solo 100 giorni fa, sembrava impossibile. Non serviva Harry Potter, o qualche strana pozione magica. Bastava mettere la squadra nelle condizioni migliori e farla giocare a pallone.

IL COMUNICATO

“Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro. Nel suo breve mandato come capo allenatore, l'impatto positivo che la sua leadership ha portato all'intero club, ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma. La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali. Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi dell'AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni. Forza Roma!”

Dan e Ryan Friedkin