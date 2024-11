Roma, Juric chiaro sul futuro: "Ho sentito i Friedkin, c'è fiducia nei miei confronti. Ma servono risultati"

La Roma non può più sbagliare, in Serie A come in Europa League e Ivan Juric lo sa bene. Dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona il tecnico croato ha parlato di miglioramenti evidenti, ma il tempo stringe e contro l'Union St. Gilloise i giallorossi devono ritrovare i tre punti: "Sento la fiducia - ha ammesso il tecnico croato alla vigilia -, ma dobbiamo fare risultato. Con i Friedkin ci siamo sentiti ed è tutto chiaro. Non c'è molto da indagare. Contro i belgi bisogna vincere e fare una grande partita. Serve una prestazione molto seria sia per il morale che per la classifica".