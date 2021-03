Roma, Fonseca: "Non è stato facile, è questo lo spirito di squadra che voglio"

QUI ROMA

Il tecnico dopo la vittoria con lo Shakhtar: "Era importante trovare la profondità"

Paulo Fonseca si gode la vittoria con lo Shakhtar che ipoteca la qualificazione ai quarti di Europa League. E' questo lo spirito di squadra che voglio, è bello per un allenatore che tutti vogliano sacrificarsi. Mancini non è al massimo, ma vuole sempre giocare - ha spiegato il tecnico - Non è stato facile. Loro difendono corto, era importante trovare la profondità e, soprattutto nel secondo tempo, lo abbiamo fatto bene". Getty Images

"Mi aspettavo che lo Shakhtar giocasse basso per poi ripartire in contropiede dove sono fortissimi - ha aggiunto -. Abbiamo preparato bene la partita, abbiamo aspettato il momento giusto per pressare, ci siamo abbassati nel momento giusto. Abbiamo fatto una partita difensivamente buona".

Sul battibecco con Pedro. "Non ha capito cosa volessi dire, solo questo. Nessun problema".

Preoccupa il polpaccio di Mkhitaryan: "Vediamo come sta, domani facciano una valutazione, ma sarà difficile che possa essere pronto per la prossima partita".