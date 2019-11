Roma, Fonseca: "Mi taglierei lo stipendio per giocare meno partite"

VERSO 'GLADBACH-ROMA

L'emergenza infortuni continua, ma il tour de force della Roma va avanti. Prossimo step il 'Gladbach in Europa League: "Sarà una sfida più decisiva per loro che per noi - ha commentato Fonseca -, ma noi dobbiamo solo pensare a vincere. Anche quel rigore è acqua passata". Il calendario è fittissimo: "Io sono disposto anche a tagliarmi lo stipendio per giocare meno partite e avere uno spettacolo migliore. Si gioca troppo e ci sono problemi".

Una provocazione, ma una battuta nemmeno troppo ironica visti i problemi di Fonseca con gli infortuni in questa stagione: "Al momento in tutti i maggiori campionati si gioca troppo e da un punto di vista fisico questo comporta dei problemi che impediscono alle migliori squadre di avere i giocatori migliori. Si gioca sempre - ha continuato Paulo Fonseca - e vengono anche inventate competizioni nuove, ma andrebbe razionalizzato il campionato per organizzare tutto affinché non si abbiano queste situazioni. E' praticamente impossibile avere i giocatori migliori al 100% della forma. Se fosse necessario ridursi l'ingaggio per migliorare lo spettacolo giocando meno, sarei d'accordo".

Il campo però dice trasferta a Moenchengladbach: "Chi lavora e gioca alla Roma deve sempre pensare alla vittoria, giochiamo per questo. Non è importante la competizione, ma la prossima partita da vincere. Giocheremo contro una grande squadra e le proveremo tutte per vincere, anche se mi aspetto una sfida diversa da quella dell'andata". Sfida dell'Olimpico caratterizzata dal rigore contro - inventato - fischiato al 90': "L'errore di Collum è passato e non dobbiamo pensarci più".

Con l'infermeria piena pensare al turnover è difficile: "Penso che giocando così tante partite poter cambiare qualche giocatore è importante - ha confermato Fonseca -, ma in questo momento non possiamo cambiarne molti. La verità è che se potessi cambiare lo farei, ma non possiamo". In attacco ci sarà Dzeko e potrebbe tornare Florenzi in campo: "Edin è molto importante per noi, se sta giocando senza maschera è un segnale che sta bene e che può giocare al 100%. Florenzi sta bene, può giocare ed è a disposizione".