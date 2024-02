Il Rennes crede all'impresa col Milan e compra una pagina di giornale

contro il milan

Il club francese acquista una pagina della Gazzetta dello Sport: "Dare tutto dal primo all'ultimo minuto. Forza Rennes!"

Un giocatore che mette la mano al petto, proprio dove c'è il logo del club, sotto lo stadio di San Siro in rosso e in mezzo il messaggio: "Dal primo all'ultimo minuto, dare tutto". Il Rennes, reduce da otto vittorie consecutive tra campionato e coppa di Francia, sogna l'impresa di vincere anche a Milano, nell'andata dei playoff di Europa League contro il Milan: ambizioni dimostrate dalla decisione di acquistare una pagina della Gazzetta dello Sport dedicata ai tifosi francesi che saranno allo stadio.

"L'orgoglio, la passione e il fervore hanno appuntamento questa sera a San Siro. Saremo in migliaia a celebrare l'amore dei nostri coloroi, rossonero! Forza Rennes!" si legge nel messaggio, prima in italiano e poi in francese, del Rennes sul quotidiano.

