Europa League: Milan-Rennes e Feyenoord-Roma, ultime notizie e probabili formazioni

Prima partita europea da allenatore di club per Daniele De Rossi, che nei 90 minuti potrebbe dare qualche minuto a Smalling, comunque non candidato a partire titolare. In porta chance per Svilar, Spinazzola invece potrebbe far rifiatare Angelino e Llorente tornerà dal primo minuto. Stop per Cristante, ecco Bove (per Renato Sanches ingresso previsto nella ripresa) mentre in attacco Azmoun insidia Lukaku. Arbitrerà il romeno Radu Petrescu, che avrà il delicato compito di gestire una partita che si annuncia combattuta, dopo la vittoria della Roma nella finale di Conference League 2022, bissata l'anno scorso nei quarti di Europa League.

MILAN-RENNES, NOTIZIE E PROBABILI FORMAZIONI

Contro il Rennes non ci sarà Calabria, infortunato, e al suo posto sarà schierato Florenzi mentre a fianco di Gabbia ce la fa Kjaer. Rientrerà invece Reijnders in mezzo al campo e farà coppia con Musah anche se restano in piedi le ipotesi Adli e Bennacer. Le certezze sono in avanti, con Pulisic, Loftus e Leao alle spalle di Giroud e in porta, dove Maignan ovviamente non si tocca. Non convocato Chukwueze, di ritorno dalla Coppa d'Africa. Arbitrerà il montenegrino Nikola Dabanovic. Il Milan dovrà fare attenzione al Rennes, che non perde dal 14 dicembre e dal 20 dicembre ha solo vinto: otto successi, cinque in campionato e tre in Coppa di Francia.