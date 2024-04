Ranking Uefa: l’Atalanta a caccia di un’impresa, Fiorentina con Atene nel mirino

EUROPA LEAGUE

Nerazzurri di scena ad Anfield come nell’anno del Covid ma stavolta coi tifosi. Impegno sulla carta più facile per i viola, che mettono la finale nel mirino

Non ci sarà l’infortunato Scalvini e non ci sono più Ilicic e Gosens, i due marcatori dello storico successo 2-0 nel tempio dei Reds. Era il novembre del 2020, in piena pandemia, ed Anfield era vuoto ma era comunque Anfield. Klopp contro Gasperini, il duello si ripete e nell'andata dei quarti di finale di Europa League la Dea vuole ripetere l'impresa compiuta nel girone di Champions di 4 anni fa. Il Liverpool invece vuole regalare un altro trofeo all’allenatore tedesco, che ha segnato un’epoca ma che a giugno lascerà dopo nove anni, una Champions, una Premier e una serie di coppe.

Dopo la sconfitta nella semifinale di andata di Coppa Italia e dopo la pericolosa frenata di Cagliari, l’Atalanta non vuole più sbagliare. Gasp, che dovrà stare attento ai gialli perché ha cinque giocatori in diffida (De Roon, Djimsiti, Holm, Kolasinac e Lookman) punta sul buon momento di Scamacca, due gol segnati allo Sporting Lisbona negli ottavi e due gol nelle ultime due di campionato a Napoli e Cagliari. In Inghilterra non hanno grandi ricordi del centravanti romano, tre gol in Premier con il West Ham nella stagione scorsa, un motivo in più (oltre al sogno europeo) per lasciare il segno. Scamacca e tutta l’Atalanta avranno la spinta dei 2.140 tifosi bergamaschi attesi nel settore ospiti, che all'epoca del 2-0 firmato Ilicic-Gosens non poterono neppure partire per le restrizioni anti Covid che imponevano di giocare senza pubblico.

Da Anfield alla meno prestigiosa Doosan Arena, dove la Fiorentina cerca la semifinale di Conference League in casa del Viktoria, squadra spesso protagonista in Champions. Italiano, come Gasperini, deve dosare le forze contando gli impegni di campionato e Coppa Italia. Ma per puntare Atene, sede della finale, i viola hanno bisogno del miglior Nico Gonzalez. L’uomo in più, l’uomo per volare e far volare anche l’Italia nel ranking Uefa.

