Pioli vede il bicchiere mezzo pieno: "Impareremo da questa sconfitta"

MILAN

"Abbiamo incontrato una squadra forte e non avevamo iniziato male. Poi ci siamo complicati la vita. Pensavo, in fase di preparazione della gara, che potessimo essere più pericolosi ma loro sono veloci, fisici e rapidi e, una volta in vantaggio, hanno approfittato dei troppi spazi concessi". Pioli analizza la sconfitta con il Lilla trovando anche il modo di ripartire: "Impareremo da questa prestazione. Siamo una squadra giovane ma matura e troveremo il modo di reagire".

"Ripartiamo dalla valutazione di questa prestazione e, per la prima volta, dovremo analizzare più le cose negative di quelle positive - ha aggiunto Pioli - con la consapevolezza delle nostre qualità ma cercando di capire perché abbiamo concesso troppo a un'ottima squadra". L'allenatore rossonero, poi, commenta quanto detto da Maldini a proposito del suo essere ormai un milanista a tutti gli effetti: "Qui sto bene, l'ambiente è ottimo, i dirigenti ci sono vicini. E' la situazione ideale per fare al meglio il proprio lavoro".

BRAHIM DIAZ: "NON UNA BUONA PARTITA, DOBBIAMO RESTARE CON I PIEDI PER TERRA"

"Non abbiamo giocato una buona partita, abbiamo regalato i primi due gol. Dobbiamo migliorare e restare concentrati nelle prossime partite. Dobbiamo continuare in quello che abbiamo fatto, questa sconfitta non è facile da mandare giù, ora dobbiamo restare con i piedi per terra", ha detto il fantasista del Milan Brahim Diaz alla fine della partita persa contro il Lille.