Pari per Barcellona e West Ham, vince solo il Braga

EUROPA LEAGUE

I blaugrana fanno 1-1 sul campo dell’Eintracht Francoforte, i portoghesi battono i Rangers 1-0. 1-1 anche tra londinesi e Lione

Festeggia solo il Braga nell’andata dei quarti di finale di Europa League. I portoghesi sono l’unica squadra a vincere il primo confronto verso l’accesso in semifinale, battendo 1-0 i Glasgow Rangers grazie ad Abel Ruiz. Le altre due sfide della serata terminano 1-1: a Francoforte il Barcellona risponde con F. Torres alla splendida rete di Knauff, mentre il West Ham ferma il Lione pur giocando tutta la ripresa in dieci. In gol Bowen e Ndombélé. Getty Images

EINTRACHT FRANCOFORTE – BARCELLONA 1-1

Il Barcellona ottiene il pareggio sul campo dell’Eintracht e rimanda il verdetto per la qualificazione al Camp Nou. A Francoforte finisce 1-1 una partita con tante occasioni da entrambe le parti: gli ospiti sono pericolosi con Ferran Torres e Aubameyang, i padroni di casa con Sow. L’equilibrio viene spezzato al 3’ della ripresa, quando Knauff trova un meraviglioso destro da fuori area sugli sviluppi di un calcio d’angolo per portare i padroni di casa in vantaggio. Lindstrom spreca il possibile colpo del ko su assist di Kostic e i catalani non perdonano, pareggiando al 65’ con Ferran Torres al termine di un pregevole dialogo con Frenkie De Jong. Nel finale l’Eintracht rimane in dieci per l’espulsione di Tuta, che riceve il secondo giallo per un intervento imprudente su Pedri. L’1-1 tiene fino al triplice fischio e non spezza l’equilibrio in vista del ritorno.

WEST HAM – LIONE 1-1

Il Lione torna dall’Inghilterra con un pareggio e una valigia pieni di rimpianti. I francesi fanno 1-1 sul campo del West Ham, senza sfruttare la superiorità numerica avuta per tutto il secondo tempo. Gli Hammers partono forte e giocano meglio, chiamando Lopes all’intervento sul tentativo di Benrahma, ma si complicano la vita da soli con il rosso diretto a Cresswell, reo di aver tamponato Dembélé lanciato in contropiede verso l’area di rigore. Con l’uomo in meno per tutta la ripresa, gli inglesi trovano comunque il vantaggio al 52’: il tiro di Fornals sporcato da un avversario viene controllato male da Boateng, che di fatto serve a Bowen il pallone dell’1-0, per giunta deviato dallo stesso difensore nella disperata scivolata. Il Lione non ci sta e pareggia al 66’ con Ndombélé, che da due passi appoggia in rete un cross basso di Tetê deviato male da Areola e Fredericks. In Francia si ripartirà da un equilibrio assoluto.

SPORTING BRAGA – GLASGOW RANGERS 1-0

L’unica vincitrice della serata di Europa League arriva allora dal lato del tabellone dell’Atalanta, dove lo Sporting Braga batte i Glasgow Rangers 1-0. I portoghesi hanno un atteggiamento più offensivo e sfiorano il gol in due circostanze nel primo tempo. L’urlo di Horta si strozza in gola due volte, al 25’ quando il suo destro sbatte sul palo e pochi minuti dopo con la decisione del Var di annullare la sua rete per un precedente fallo. L’incontro viene allora deciso dal guizzo di Abel Ruiz al 40’: il classe 2000 riceve al limite dell’area e con il destro infila sul primo palo. Gli scozzesi creano poco o nulla, il Braga protegge il vantaggio. Al ritorno, i Rangers dovranno cercare di ribaltare il punteggio per conquistare la semifinale.