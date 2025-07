Arsenal, tifosi in rivolta: scritte contro Arteta fuori dall'Emirates

Sembra finita la pazienza dei tifosi dell'Arsenal verso il tecnico Arteta. Sulla panchina dei Gunners dal 2019, lo spagnolo ha vinto solo una FA Cup e due Community Shield in sei anni. Inoltre, non convince il mercato del club che starebbe per chiudere l'affare Madueke dal Chelsea per 48 milioni. I tifosi non approvano i continui acquisti dagli acerrimi rivali Blues e contestano anche un mercato che non decolla sugli altri fronti. Per questo, sono comparse due scritte "Arteta out" fuori dallo stadio Emirates e sui social è partita la campagna #NoToMadueke.