Liverpool torna in campo e rende omaggio a Diogo Jota

Il Liverpool ha reso omaggio a Diogo Jota, morto ad inizio luglio in un incidente stradale, in amichevole con il Preston. L'allenatore dei Reds, Arne Slot, ha salutato Jota come "un campione" mentre lo stadio intonava l'inno di Liverpool "You'll never walk alone" . La partita si è giocata a Deepdale, lo stadio della squadra di Preston che gioca nella seconda divisione inglese. Il suo capitano Ben Whiteman ha deposto una corona di fiori davanti alla tribuna occupata dai tifosi del Liverpool. Un minuto di silenzio è stato osservato da entrambe le squadre. "Mi conforta pensare che nell'ultimo mese della sua vita è stato campione in tutto - ha detto Slot prima del calcio d'inizio - Un campione per la sua famiglia, il che è più importante perché si è sposato. Un campione per il suo paese perché ha vinto la Lega delle Nazioni con un paese a cui teneva molto perché ne portava la bandiera quando festeggiavamo qualcosa". I tifosi del Liverpool hanno anche cantato altre canzoni in memoria del giocatore portoghese sventolando bandiere con la scritta "per sempre il nostro N.20". Il club ha annunciato venerdì che, in memoria di Jota, non assegnerà più questo numero.