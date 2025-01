Notte di scontri tra tifosi della Lazio e della Real Sociedad: 9 feriti di cui uno grave

Nella notte di mercoledì in via Leonina, nel rione Monti a Roma, un'ottantina di ultrà della Lazio ha aggredito circa settanta di tifosi spagnoli della Real Sociedad in trasferta per assistere alla partita di Europa League allo stadio Olimpico. Dopo aver subito un assalto con coltelli, lanci di sedie e tavolini, il bilancio è di nove feriti, uno dei quali ricoverato in ospedale in gravi condizioni.