Napoli, Lazio e Atalanta stasera si giocano gli ottavi di Europa League

DENTRO O FUORI

Gli azzurri cercano di fare la storia contro il Barcellona. La squadra di Sarri prova la rimonta sul Porto, i bergamaschi difendono il vantaggio sull'Olympiacos

Napoli, Atalanta e Lazio si giocano in 90', o anche di più, il superamento del turno nei playoff di Europa League. Sarà un giovedì ad alta tensione quello che attende le tre squadre italiane impegnate nelle rispettive gare di ritorno. I riflettori sono tutti puntati sul "Maradona", dove la squadra di Spalletti affronta il Barcellona dopo l'1-1 dell'andata. Gli azzurri, come i blaugrana, devono vincere se vogliono andare avanti nella competizione e approdare agli ottavi di finale.

Vedi anche Calcio Napoli, Spalletti: "Contro il Barcellona Maradona ci guarderà e tiferà per noi" L'obiettivo è battere il Barça e ritagliarsi un pezzetto della storia azzurra davanti ai 42.000 tifosi attesi allo stadio. Il Napoli recupera Insigne e Politano, punterà su Ruiz e con la tradizione di coppa su Meret in porta, rilanciando Osimhen da punta. Il nigeriano va a caccia del 12° gol stagionale, e sarebbe la prima volta quest'anno contro una grande, cosa che non gli è ancora riuscita in campionato. Un gol che valga la qualificazione e lo faccia esplodere sui mercati internazionali, ma anche nel cuore dei napoletani.

Vedi anche Europa League Atalanta, Gasperini: "Le coppe danno più di quanto ti tolgono" Ritorno dei playoff di Europa League a due facce per Atalanta e Lazio. I bergamaschi giocano in Grecia, contro l'Olympiacos, partendo da un vantaggio di 2-1 ottenuto all'andata. A Bergamo una doppietta di Djimsiti ha infatti permesso agli uomini di Gian Piero Gasperini di vincere un match che inizialmente si era messo male, con il vantaggio di Soares, che avrebbe potuto compromettere il cammino europeo della Dea. La qualificazione è invece a portata di mano, anche se, come ha sottolineato il tecnico dei bergamaschi, troveranno un ambiente molto caldo. Servirà almeno un pareggio per andare avanti.

Vedi anche lazio Sarri: "Il Porto è forte ma possiamo rimontare. Immobile? Presto sapremo" Stessa cosa per la Lazio, anche se partendo dal risultato opposto. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno infatti perso in Portogallo all'andata, 2-1 contro il Porto, e il ritorno casalingo si presenta in salita, peraltro contro una delle squadre più forti della competizione. Resta il dubbio Immobile, anche se l'impressione è che possa partire titolare in una gara così delicata, in cui bisogna per forza vincere.