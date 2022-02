Atalanta, Gasperini: "Le coppe danno più di quanto ti tolgono"

VERSO OLYMPIACOS-ATALANTA

Il tecnico nerazzurro: "Con la nuova regola dei gol in trasferta è più difficile, ma più giusto"

Il 2-1 dell'andata pone l'Atalanta in una posizione di vantaggio nello spareggio di Europa League, ma in casa dell'Olympiacos la Dea dovrà fare i conti con un avversario agguerrito, uno stadio caldo e un momento di forma non particolarmente brillante. "E' una sfida importante - ha commentato Gasperini -, ma rispetto al passato senza la regola del gol in trasferta cambia tutto. Questa formula la trovo più giusta, sicuramente è più difficile ma più giusta". Getty Images

L'Atalanta farà una gara d'attacco ad Atene: "Quando ti confronti direttamente capisci il vero valore dell'avversario e all'andata abbiamo avuto la sensazione di potercela fare - ha continuato Gasperini alla vigilia -. Possiamo giocare con le nostre caratteristiche". L'Atalanta sta faticando in campionato: "Giocare subito è la medicina migliore anche perché vogliamo dimenticare le polemiche degli ultimi tempi, non solo a Firenze".

Con Zapata e Muriel infortunati, il tecnico dell'Atalanta sta sperimentando nuove soluzioni d'attacco ma senza una vera punta: "Stiamo vivendo in piena emergenza in attacco visto che abbiamo fuori anche Ilicic e Miranchuk. Però abbiamo sempre fatto gol perché proviamo più soluzioni. Possiamo ruotare bene"

Gasperini però si aspetta sorprese dall'Olympiacos: "Hanno modificato il loro assetto solito e non so come giocheranno contro di noi - ha proseguito in conferenza -. Ho visto tante partite dei greci e sono una squadra duttile, capace di cambiare modo di gioco. Noi però abbiamo sia capacità che esperienza per affrontare questo avversario anche se mi aspetto una partita diversa rispetto a Bergamo e i loro giocatori offensivi sanno come metterti in difficoltà. Noi giocheremo con fiducia e identità".

Il doppio impegno richiede sforzi fisici importanti: "Preferisco sempre giocarle - ha continuato Gasperini - perché danno tanto in termini di crescita ed esperienza, migliorando anche le nostre qualità perché aggiungono sempre situazioni diverse affrontando le migliori squadre nei rispettivi paesi. Ciò che le coppe ti tolgono è meno di quanto ti portano".

Per l'Atalanta sarà il debutto in campo nell'era della nuova proprietà americana: "Posso dire che quando il presidente e Luca Percassi mi hanno avvisato della situazione che si stava concretizzando è stato un momento di grande emozione. Abbiamo avuto la sensazione di avere fatto qualcosa di molto importante per attirare l'attenzione di questi gruppi dall'America. Si chiude probabilmente un'era, ma credo che diventerà più forte, come ha detto il presidente. Spero anche di potere ottenere risultati migliori di questi anni".