Napoli, Gattuso: "Primo obiettivo stagionale. Rinnovo? Facitv e cazz vuost..."

VERSO NAPOLI-REAL SOCIEDAD

Il Napoli non può fallire contro la Real Sociedad, lo sa bene Gattuso: "Ci giochiamo il primo obiettivo stagionale". Il tecnico vuole la qualificazione ai sedicesimi di Europa League: "Sapevamo fin da subito che non sarebbe stata facile, mi auguro di vedere un grande Napoli". Sarà la prima partita con lo stadio intitolato a Maradona: "Grande emozione e responsabilità". Poi sul rinnovo scherza: "Quanto manca? Facitv e cazz vuost...". Getty Images

LA CONFERENZA DI GATTUSO

Sulla qualificazione

"Dal primo giorno del sorteggio sapevamo che era difficile, tutte squadre organizzate. Il Rijeka la meno forte ha creato difficoltà a tutti, l'AZ e la Real Sociedad hanno rose competitive. L'AZ con gli stessi giocatori tranne uno ceduto ha perso lo il campionato a 4 giornate dalla fine per differenza reti (stop al campionato per Covid, ndr), la Real Sociedad ha fatto benissimo, quest'anno è ancora imbattuto in campionato, sono squadre molto forti. Domani ci giochiamo il primo obiettivo, speriamo di vedere un grande Napoli".

Sul razzismo in Psg-Basaksehir

"Non lo so, bisogna trovarsi di fronte a quella problematica. Per combattere il razzismo bisogna dare segnali forti, ieri è stato forte, s'è deciso per salvaguardarsi dal razzismo, non è stata una bella storia di calcio".

Sulla squadra

"Siamo molto soddisfatti ma la verità è che abbiamo una squadra forte e giovane. Eravamo convinti dal primo giorno e lo siamo ancora di più che è perfetta per come vediamo il calcio io ed il mio staff".

Su Fabian Ruiz

"È recupeato: si è allenato ed è a disposizione".

Su Insigne

"Non deve sorridere per i gol, ma perché deve essere un piacere allenarsi, essere qui a Castel Volturno. Con lui ho un rapporto schietto, prima di dirlo a voi io lo dico a lui. Per valorizzare tutto ciò che fa in campo c'è bisogno di certi comportamenti e sta crescendo anche in questo, siamo contenti per come sta crescendo nel rappresentare da capitano, nell'essere impeccabile".

Sullo stadio Diego Armando Maradona

"Emozione e responsabilità: c'è di tutto, anche per l'importanza della partita. Diego merita tanto per quello che ha fatto, domani è un grande onore essere il primo allenatore lì, ci sarà pressione per l'importanza della pressione e l'onore per la dedica a lui".

Sul rinnovo

"Facitv e cazz vuost (ride, ndr), lo dico sempre: stanno controllando, vediamo".

LE PAROLE DI ZIELINSKI

Il centrocampista sulla Real Sociedad: "L'abbiamo preparata bene, speriamo di fare una grande gara, ma sappiamo che loro sono forti, hanno giocatori di grande qualità e stanno facendo ottime cose nella Liga, nonostante un piccolo calo ultimamente, ma sono un'ottima squadra, per entrambe è importante. Io mi sento bene, ma gara dopo gara migliorerò di condizione, ma sto bene e darò il massimo".