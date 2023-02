Nantes, Kombouaré stuzzica la Juve: "Se perde fa una figuraccia"

VERSO NANTES-JUVENTUS

Il tecnico dei francesi: "Possiamo diventare delle leggende del club se vinciamo"

© Getty Images Il tecnico del Nantes, Antoine Kombouaré, mette pressione alla Juventus in vista della gara di ritorno dei playoff di Europa League. "Sarà difficilissimo battere la Juve. Siamo tutti motivati per la partita, vogliamo dare tutto per i tifosi e fare qualcosa di mai visto qui a Nantes, ovvero battere una squadra italiana - le parole del tecnico francese - Possiamo diventare delle leggende del club se vinciamo. Per loro sarebbe una figuraccia perdere. Se noi perdiamo giochiamo comunque il quarto di finale col Lens in Coppa di Francia".

Kombouaré per cercare la grande impresa convoca anche il pubblico della Beaujoire: “Vogliamo un clima bollente, ma senza che questo penalizzi squadra e tifosi. La Juve è favorita, ha un allenatore come Allegri che è tra i più forti al mondo ed è abituata a giocare queste partite".

Il tecnico crede nella sua squadra. "La scorsa stagione siamo stati capaci di cose pazze, come le vittorie contro Psg, Monaco e il trionfo in Coppa di Francia, e stavolta proveremo a compiere un’altra impresa pur sapendo che la Juventus è un top club e ha campioni come Di Maria. All’andata l’argentino è stato il migliore dei 22 in campo, speriamo di trovarlo un po’ peggio…”.

In tribuna ci sarà anche il ct della Francia Deschamps. "La vera domanda è se Deschamps verrà come allenatore della nazionale, come ex giocatore della Juve o ex giocatore del Nantes. Spero che sarà un po' di più dalla nostra parte".

