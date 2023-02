Juventus, Chiesa salta la rifinitura: fuori dai convocati per Nantes

La Juventus dovrà fare a meno di Federico Chiesa anche per la delicata e decisiva trasferta di Europa League contro il Nantes. L'esterno bianconero, infatti, non ha preso parte all'allenamento di rifinitura di mercoledì mattina, dopo aver lavorato parzialmente in gruppo martedì, ha svolto solo lavoro in palestra e non è stato convocato per la sfida con i transalpini. In serata è prevista la conferenza stampa di Max Allegri, dove si parlerà sicuramente anche delle condizioni del giocatore, che aveva già saltato la trasferta di La Spezia per un affaticamento.