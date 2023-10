Mourinho: "L'Inter dovrebbe vincere 20 punti avanti, non pensavo che Lukaku fosse così importante per loro"  

EUROPA LEAGUE

Lo Special One ha la testa già ai nerazzurri, ma prima c'è l'Europa League: "Non posso fare il turnover che vorrei"

Domani all'Olimpico arriva lo Slavia Praga, ma in casa Roma il focus è già sulla sfida all'Inter di domenica. Un match dai tanti incroci: Lukaku sfiderà il suo passato così come Josè Mourinho. Lo Special One però sarà solo in tribuna. Il portoghese, alla vigilia dell'Europa League, ha risposto assai infastidito a chi sospetta che l'espulsione col Monza è stata 'volontaria' per saltare la sfida del Meazza. "Ho ascoltato cose che solo gli idioti possono dire - ha tuonato l'ex Porto a Sky Sport -. Io sono l'allenatore della Roma, voglio giocare con la mia squadra. Purtroppo è successo quello che è successo all'ultimo minuto della gara. Mi dispiace che non potrò essere con i miei giocatori".

Vedi anche Calcio Dybala può esser l'arma in più di Mourinho: la Joya prova a recuperare per l'Inter

Poi l'ennesima frecciata: "Ho visto altri allenatori fare lo stesso gesto che ho fatto io, altri anche peggio, ma per me è sempre la stessa storia. Ho avuto un atteggiamento corretto tutta la stagione, ora sono stato espulso. Se è per me però deve essere per tutti". Come anticipato, la testa è già ai nerazzurri: "Giocheremo con una squadra che secondo me dovrebbe vincere il campionato con 20 punti di vantaggio - ha aggiunto -. Ci proveremo, andremo là a giocarcela, ma prima c'è domani, e sarà dura".

Domani appunto, quando Rui Patricio e compagni avranno davanti lo Slavia Praga: "Purtroppo non posso fare il turnover che ha fatto l'Inter con il Salisburgo, loro hanno cambiato 5 uomini. Domani porteremo cinque bambini in panchina e non c'è l'opzione turnover. Dopo il ko di Genova abbiamo avuto una super reazione, anche grazie ai tifosi".

Impossibile infine non focalizzarsi su Lukaku, sul quale sono accesi i riflettori: "Romelu con lo Slavia giocherà - ha affermato Mourinho in conferenza stampa -. Non sapevo che fosse così importante a Milano: come altri 200 giocatori ha vinto uno scudetto, una supercoppa e la coppa Italia. Lo hanno già fatto tanti altri. Lukaku qui un dramma, mentre Calhanoglu dal Milan all'Inter una meraviglia. E pure per Cannavaro e Vieri non c'è stato nessun problema in passato.