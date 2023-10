Dybala può esser l'arma in più di Mourinho: la Joya prova a recuperare per l'Inter

VERSO IL BIG MATCH DI SAN SIRO

Il calciatore argentino verrà rivalutato a cavallo fra le giornate di venerdì e sabato per comprendere se sarà possibile rivederlo in panchina nel big match di San Siro

Vederlo in campo già con l'Inter appare particolarmente difficile, tuttavia il suo apporto anche in panchina potrebbe esser fondamentale. Stiamo parlando di Paulo Dybala che nella serata di domenica 29 ottobre tornerà a San Siro nuovamente da avversario dopo esser stato più volte in passato accostato ai nerazzurri. In una sfida che vedrà il ritorno di Romelu Lukaku alla Scala del Calcio dopo il "tradimento" estivo, Dybala sarà l'uomo in più per Josè Mourinho che sta osservando da vicino il suo recupero.

Come sottolineato anche dal Corriere dello Sport, una sua presenza da titolare è pressoché da escludere, tuttavia un suo ritorno in campo non è da escludere visti gli esiti degli ultimi allenamenti con Dybala impegnato il mattino in campo e il pomeriggio nelle strutture di Trigoria per svolgere la fisioterapia. Saltando il match di Europa League contro lo Slavia Praga, la "Joya" potrebbe tornare a disposizione del tecnico portoghese con un eventuale "provino" previsto fra venerdì e sabato prima di decidere sulla convocazione per il match contro l'Inter.

Qualora non ci fossero ulteriori intoppi, per Dybala si potrebbero aprire le porte per un ingresso in campo nella ripresa per poi riprendersi il posto da titolare contro il Lecce e fare coppia con Lukaku nel derby con la Lazio prima della pausa per le Nazionali di novembre. La caparbietà di Dybala e l'attaccamento alla maglia potrebbe giocare a suo favore, tuttavia molto dipenderà dalle risposte del fisico così come per Sardar Azmoun che verrà valutato venerdì dopo il problema al polpaccio riscontrato contro il Monza. Soltanto una botta al piede invece per Evan N’Dicka che potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già in occasione dell'allenamento odierno.