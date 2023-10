Mou e Gasp per restare in testa, Italiano per arrivarci: la serata di Coppe

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE

L'Atalanta a Lisbona con lo Sporting e la Roma in casa con il Servette cercano il punteggio pieno, la Fiorentina, vincendo al Franchi con il Ferencvaros di Stankovic, lo supererebbe in classifica

La partita più affascinante della serata è quella che va in scena a Lisbona. Lo Sporting di Amorim contro l'Atalanta di Gasperini. I portoghesi hanno saputo, due anni fa, vincere il titolo nazionale sovvertendo i pronostici grazie a un calcio propositivo e fluido. I bergamaschi sono diventati il simbolo di un gioco aggressivo, complesso e, a tratti, davvero spettacolare, soprendendo l'Italia e l'Europa da ormai parecchi anni.

Lo stadio Alvalade, dunque, è il fulcro giochista della serata di Europa League, con i nerazzurri che riproporranno la struttura offensiva che ha costretto la Juve a tornare da Bergamo festeggiando lo zero a zero: Koopmeiners e Lookman alle spalle del falso nueve De Ketelaere, in attesa di Scamacca che sta per tornare e, al momento, parte dalla panchina per poi testare a partita in corso il suo effettivo recupero. Sporting Lisbona e Atalanta sono in testa al girone con 3 punti e, comunque vada stasera, sono i grandi favoriti di un gruppo che vede la presenza dei non irrestistibili Sturm Graz e Rakow.

Anche la Roma guida il suo girone di Europa League a braccetto con lo Slavia Praga. Un successo stasera all'Olimpico sul Servette sarebbe un enorme passo in avanti per una squadra che, negli ultimi due anni, ha raggiunto due finali europee (vincendone una e mezzo, come da mantra mouriniano che ancora non ha mandato giù l'arbitraggio di Taylor nella finale con il Siviglia). La coppia Dybala-Lukaku, in effetti, fa pensare che la Roma possa arivare in fondo anche quest'anno, problemi muscolari della Joya permettendo... Il gigante belga è a quota 12 gol consecutivi in Europa League, competizione dove si trova particolarmente a suo agio. Anche nel caso dei giallorossi è molto probabile immaginare un passaggio del turno insieme con l'unica vera rivale del girone: lo Slavia Praga.

In Conference, la Fiorentina, dopo il rocambolesco pari in trasferta contro il Genk, ha un impegno tutt'altro che semplice ma, proprio per questo, sarà un test importante, così come quello di domenica a Napoli, per capire se la squadra di Italiano possa puntare a ripetere il cammino europeo della stagione scorsa e ad ambire a un posto in Champions in campionato. Al Franchi arriva il Ferencvaros rilanciato da Dejan Stankovic, che lo ha portato a dieci vittorie consecutive. Italiano, vincendo, andrebbe in testa al girone superando in classifica proprio gli ungheresi. Per farlo cambia qualcosa in mezzo, dando spazio a Maxime Lopez, e sfruttando l'attuale verve offensiva di Nico Gonzalez che, insieme con Sottil, occuperà le corsie esterne, con Barak alle spalle di Beltran.