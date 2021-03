Milan, uomini contati a Manchester: out Theo, Rebic e Calha

Era una delle possibilità, adesso è una certezza: Stefano Pioli ha deciso di non rischiare nulla e, nonostante l'importanza della trasferta di Europa League di Manchester, ha deciso di non inserire tra i convocati nessuno dei giocatori acciaccati. Quindi niente Ibra, Mandzukic e Bennacer, ed era scontato, ma non disponibili per la panchina nemmeno Theo Hernandez (problema gastointestinale), Rebic e Calhanoglu, con il turco che era già abbondantemente dato sulla via del forfait. Fatto sta che a Old Trafford il Milan sarà di nuovo in grande emergenza e con un attacco sostenuto solamente da Leao e del giovanissimo Tonin. E Romagnoli che parte con il resto della squadra, ma è alle prese con un pestone preso in allenamento che gli procura dolore.