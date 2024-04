Milan-Roma, sale l'attesa: Cardinale in ritiro, Furlani al pranzo Uefa con la Souloukou

EUROPA LEAGUE

TEMPO REALE

Stasera l'attesa sfida a San Siro: si parte alle 21 in un San Siro gremito. Tra sette giorni il ritorno all'Olimpico

Il primo derby italiano dal sapore europeo tra Milan e Roma promette spettacolo: in palio la semifinale di Europa League. Chi vince sfiderà il Bayer Leverkusen o West Ham. Il Meazza sarà gremito e l'attesa sta crescendo di ora in ora. Pioli sfiderà De Rossi in un momento positivo per entrambe le squadre: i rossoneri vanno a caccia dell'ottavo successo di fila, i giallorossi sotto la gestione dell'ex capitano hanno perso solo due match con Inter e Brighton. Nel precedente turno il Milan ha superato agevolmente lo Slavia Praga, mentre Cristante e compagni se la sono cavata benissimo al cospetto del temutissimo Brighton di Roberto De Zerbi.

FURLANI: "CARDINALE CI TIENE MOLTO, SU PIOLI..." - Giunto nei pressi del Duomo per prendere parte al pranzo Uefa, l'ad rossonero si è parlato ai microfoni dei colleghi: "Sono sempre emozionato quando giochiamo in Europa - le parole di Furlani -. Cardinale tiene tanto alla squadra, quando ce la fa viene allo stadio. La vicinanza di Ibra è sempre importante, così come le partite ad aprile. Il futuro di Pioli? Fate sempre le stesse domande...".

PRANZO UEFA IN PIENO CENTRO A MILANO - I dirigenti di Roma e Milan si stanno incontrando adesso per il consueto pranzo Uefa prima dell'appuntamento allo stadio. Il pranzo è in corso nel ristorante di Cracco a pochi passi dal Duomo. A rappresentare i rossoneri c'è l'ad Giorgio Furlani, non il patron Gerry Cardinale. Per i giallorossi presente l'ad Lina Souloukou.

ROMA, ATTESA IN HOTEL - Arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì in città, la Roma ha svolto stamane il risveglio muscolare nell'hotel che sta ospitando la squadra. Ultimi preparativi per De Rossi in compagnia dei propri collaboratori, specialmente con il suo fido Guillermo Giacomazzi, ex centrocampista del Lecce.

PULISIC E MUSAH INCONTRANO AMBASCIATORE E CONSOLE USA - A proposito di G7: per l'occasione sono giunti a Milano pure l'ambasciatore americano Jack Markell e il console Usa Douglass Benning. Questi ultimi hanno incontrato Gerry Cardinale (e Furlani) oltre a due calciatori rossoneri, ossia Chris Pulisic e Yunus Musah. Markell e Benning assisteranno anche dal vivo al match in quel di San Siro.

MILAN E ROMA, OCCHIO AI DIFFIDATI - Sono ben sette i calciatori che potrebbero saltare il ritorno in caso di giallo stasera a San Siro: Maignan, Musah, Leao, Calabria, Cristante, Paredes, Spinazzola.

MILANO BLINDATA: NON SOLO LA PARTITA - Alle 21 si accenderanno i riflettori su San Siro dove l'attenzione alla sicurezza sarà massima. Da alcune ore la metro non sarà chiusa alla stazione Duomo su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Il capoluogo lombardo infatti, è la sede della riunione dei ministri del G7 Trasporti, presieduta dall’Italia, che si terrà da oggi nel Palazzo Reale del capoluogo lombardo.

LE PROBABILI FORMAZIONI - Un solo ballottaggio per Pioli: Thiaw in vantaggio su Kjaer per affiancare Gabbia. Davanti invece il Milan presenta Loftus-Cheek dietro Giroud con Chukwueze che torna in panchina. Saranno invece Dybala ed El Shaarawy a supportare Lukaku per i giallorossi (QUI TUTTE LE ULTIME AGGIORNATE).

CARDINALE IN RITIRO CON LA SQUADRA - Giunto a Milano nella serata di Milano, Gerry Cardinale non vuole perdersi nemmeno un minuto di Milan-Roma, nemmeno l'avvicinamento. E così il numero uno di RedBird è in ritiro con la squadra in un hotel nei pressi di San Siro.

ROMA, UN TREND DA RIBALTARE - Con De Rossi in panchina, i giallorossi vogliono rompere un lungo tabù. Da ben sette anni infatti, la Roma non vince a San Siro. Nell'ultimo appuntamento c'era Mourinho a guidare la squadra: sconfitta per 3-1.

IL MILAN SPERA NEI PRECEDENTI. MA CON L'INTER... - L'euro-derby è un terreno fertilissimo per i rossoneri. La tradizione nelle sfide italiane in campo europeo sorride ai rossoneri, sempre vincenti. Basta pensare ai quarti di Champions di un anno fa col Napoli, oppure alla finale del 2003 a Manchester al cospetto della Juventus. I tre precedenti con l'Inter dividono: due passaggi di turno ma pure una grande delusione. L'ultima lo scorso maggio con Calabria e compagni eliminati in semifinale con due netti ko tra andata e ritorno.