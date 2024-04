Milan, Pioli: "Un solo obiettivo: la semifinale. Leao? Mai perso solo per colpa sua"

VERSO ROMA-MILAN

Il tecnico rossonero carica l'ambiente alla vigilia del ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma: "Inutile ripensare all'andata, servirà qualità ed energia"

Stefano Pioli prova a caricare l'ambiente Milan in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma: "Dobbiamo avere la massima fiducia e credere in noi stessi nel modo più assoluto, abbiamo le abilità per giocare una grande partita e per cercare di vincerla - le parole del tecnico rossonero a Milan TV -. La gara d'andata non conta più, è inutile stare a ripensarci. Sicuramente ci sono tante piccole cose che possiamo e dobbiamo fare meglio per mettere in difficoltà i nostri avversari. In ogni caso sarà tutta un'altra partita, dovremo metterci tanta qualità e tanta energia".

"Ogni stagione e ogni periodo all'interno di una stagione ha una storia diversa, ogni scelta viene fatta per migliorare la squadra e per cercare di vincere ogni singola partita - ha proseguito Pioli -. Quella di domani sarà una grande occasione e noi abbiamo un solo obiettivo: andare in semifinale".

Inevitabile poi parlare di Rafa Leao, uno dei grandi assenti ingiustificati del match di San Siro: "Non abbiamo mai vinto unicamente per merito suo, né mai perso unicamente per colpa sua. Noi giochiamo di squadra e cerchiamo di lavorare su quello che vogliamo fare insieme. Domani dovremo tutti giocare al massimo".

Infine una riflessione sulla semifinale di Champions League, Psg-Dortmund, entrambe nel girone del Milan a inizio stagione: "Non siamo passati per pochissimo in un girone difficilissimo, ma ora conta mettere tutto in campo, fino all'ultima goccia di sudore per passare il turno".