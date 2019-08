Mazzarri avverte il lupi: "Verrà fuori lo spirito Toro"

EUROPA LEAGUE

C'è entusiasmo e ottimismo in casa Torino alla vigilia dell'andata dei playoff d'Europa League contro il Wolverhampton. Walter Mazzarri è sicuro: "Sono convinto che faremo una grande gara, verrà fuori lo spirito Toro. Voglio una squadra che non molli mai e sia solida e unita, facendo in modo omogeneo sia la fase difensiva che quella offensiva". Giocare in casa sarà una spinta maggiore: "Il pubblico farà sicuramente sentire la propria forza fino all'ultimo minuto del match.

Essere arrivati qui per noi è motivo di orgoglio. Quello di domani non è un esame. Se mostreremo quanto fatto l'anno scorso accetteremo serenamente il verdetto di questo doppio confronto".

Top secret la formazione: "Non la dico. Il pubblico ci farà sentire forza e ci darà sostegno come ha sempre fatto. Zaza anche lui darà il suo contributo. Lui e Belotti? Li ho visti migliorati, quando criticai la loro intesa era perché tutta la squadra non aveva fatto bene. Non mi riferivo nello specifico a loro due. Se giocheranno insieme spero che facciano ancora meglio relativamente ai miglioramenti".

La designazione di un arbitro portoghese ha fatto molto discutere: "Non parlo mai degli arbitri prima delle gare dopo valuto la prestazione di tutti. Gli arbitri concorrono con i giocatori a far sì che la partita sia perfetta".