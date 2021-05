Manchester Utd, Solskjaer: "È   un   50-50, ma sono fiducioso. Maguire in dubbio"

VERSO VILLARREAL-UNITED

Il tecnico norvegese: "Finale di Europa League trampolino verso il futuro"

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato alla vigilia della finale di Europa League di Danzica contro il Villarreal. "Ogni giocatore che arriva in finale vuole vincere. Abbiamo in programma di vincere, ci aspettiamo di vincere, ma sono sicuro che Unai (Emery, ndr) la pensi allo stesso modo - ha spiegato. E' stata lunga arrivare qui. È un 50-50 quando arrivi in finale. Sono fiducioso. In una finale può succedere di tutto" Getty Images

"Sono abbastanza fiducioso. Ho abbastanza fiducia in me stesso. Ho visto crescere qualcosa dentro i giocatori. Sono diventati sempre più resistenti alle battute d'arresto. Come gruppo sono fiducioso, siamo pronti per questa finale - ha aggiunto il tecnico norvegese -. Ci siamo preparati come facciamo normalmente. Non aggiungeremo ulteriori pressioni sui giocatori perche' ogni partita per il Manchester United è importante. Abbiamo vinto cinque titoli Europei. Abbiamo perso due volte contro il Barcellona. Queste sono grandi notti per noi. Potrebbe essere il trampolino di lancio per un grande futuro. Questa e' una squadra che abbiamo ricostruito negli ultimi anni, speriamo che possa essere l'inizio di qualcosa di più. Quando i giocatori firmano per il Manchester United, firmano per vincere. Questo è il miglior club del mondo. Questo è qualcosa per cui i giocatori sono pronti. Non avrebbero firmato qui se non fossero stati i migliori giocatori".

Capitolo infortunati. "Ci siamo preparati bene. Anthony Martial non ha recuperato, così pure Phil Jones. Harry Maguire farà solo un po' di riscaldamento, credo. Probabilmente proverà a recuperare un po', ma a parte questo stiamo abbastanza bene".

In Polonia sarà presente anche il leggendario sir Alex Ferguson. "E' qui con noi. È un uomo speciale, come un'enciclopedia del calcio. I miei giocatori possono rivolgersi a lui per qualsiasi consiglio. Questa società ce l'ha nel cuore e spero si divertirà domani sera. A lui devo la mia carriera".