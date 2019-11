Manchester United: Taylor, dal cancro all'Europa League in 9 mesi

MANCHESTER UNITED

Arriva da Manchester, sponda United, una storia da libro cuore. Protagonista Max Taylor, 19enne difensore, che solo 9 mesi fa era costretto a sottoporsi alla chemioterapia per sconfiggere un tumore a un testicolo e ora è stato convocato per la prima volta in prima squadra per la trasferta di Europa League in Kazakistan contro l'Astana. Taylor ha ripreso ad allenarsi solo il settembre.

Taylor era tornato in campo con l'Under 23 dei Red Devils il 22 ottobre contro il Chelsea, quando entrò dalla panchina al 37' per sostituire il compagno infortunato Teden Mengi. Ora, a distanza di un mese, un'altra splendida notizia e un passo avanti in quella carriera che sembrava stroncata solo qualche mese fa. Lo United è già qualificato per i sedicesimi e chissà che Solskjaer, dopo tanta sofferenza, non gli regali l'indimenticabile notte del debutto in prima squadra.