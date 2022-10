Lazio, Sarri: "Troppi errori a livello tecnico"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo lo 0-0 contro lo Sturm Graz: "La squadra era concentrata, ma abbiamo sofferto la pressione"

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio di Sarri ha raccolto uno 0-0 in casa dello Sturm Graz in Europa League, muovendo la classifica dopo la brutta sconfitta contro il Midtyjlland: "La prestazione è stata buona a livello mentale - ha commentato il tecnico biancoceleste a fine partita -, ma abbiamo sbagliato troppo a livello tecnico subendo la loro aggressività. La squadra però era concentrata altrimenti con tutti gli errori fatti non avremmo portato a casa punti. Accetto di più una gara con tanti errori tecnici piuttosto che interpretata male".

La Lazio ha subito l'intensità dello Sturm Graz: "In Europa League c'è un livello più alto rispetto a prima, ma fuori dal nostro campionato si gioca a ritmi più alti e con un'intensità più forte. Bisogna abituarsi. Milinkovic-Savic? Quando si gioca così spesso la serata storta dal punto di vista tecnico è da mettere in conto per tutti, quando ho capito che non era serata ho preferito toglierlo".

La Lazio fatica a giocare tre competizioni: "Il mio riferimento era a livello mentale. Per giocare ogni tre giorni bisogna avere calciatori con una cilindrata mentale superiore".