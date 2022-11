Lazio, Sarri: "Che cazz... nell'ultima partita, presi per il c... dalla Uefa"

VERSO FEYENOORD-LAZIO

Il tecnico biancoceleste chiede pronto riscatto nella sfida contro il Feyenoord, fondamentale per il cammino in Europa League

© Getty Images "Chi sta bene va dentro e deve fare questa partita a mille, al 101% delle proprie possibilità. Le partite se non le aggredisci, le subisci. Già abbiamo fatto una cazzata nell'ultima partita, quindi lasciamo perdere". Maurizio Sarri vuole pronto riscatto dalla sua Lazio a Rotterdam contro il Feyenoord, fondamentale per le ambizioni europee dei biancocelesti, dopo la sconfitta casalinga contro la Salernitana. "La Uefa permette agli olandesi di rimandare la partita del campionato per concentrarsi sull’Europa League? È una vergogna, ci sentiamo presi per il culo".

"Teniamo all'Europa League, il nostro girone è simile a quello del Tottenham in Champions League, non faremo conti, scenderemo in campo per vincere il girone poi vedremo - ha proseguito Sarri alla vigilia - Ho giocato qui, è una bolgia, se scendi in campo sperando di fare 0-0 non ci riesci. Nei primi due giorni della settimana ho fatto il ruolo dell'incazzato, non si può perdere una partita per mancanza di lucidità - ha detto anocra riferendosi alla gara persa contro la Salernitana - Incassato il pareggio dovevamo continuare a fare il nostro gioco".

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo domani, Sarri non si è sbilanciato: "Luis Alberto non è al top della condizione fisica e nonostante questo ha messo in porta Zaccagni. Marcos Antonio arriva dall'Ucraina, ha bisogno di un po' di tempo. Domani mattina tiriamo le somme e vediamo chi gioca, chi sta meglio scenderà in campo". Sulla squalifica di Milinkovic Savic, che salterà il Derby. "Milinkovic ha avuto una condizione emotiva come la mia, incazzato, è il primo giocatore in possesso palla che viene ammonito", ha concluso Sarri.