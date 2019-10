Lazio, arrestati 5 ultrà per rissa a Glasgow

Ancora una volta guai in vista per i tifosi della Lazio. Sono 5 gli ultrà arrestati a Glasgow in seguito a saluti fascisti e soprattutto a una rissa avvenuta al margine del match di Europa League contro il Celtic perso dai biancocelesti per 2-1. Secondo quanto riportato dal sito del giornale scozzese Scotsman, sono molti i sostenitori laziali a essere stati filmati mentre salutavano con il braccio teso, nel momento in cui avanzavano verso lo stadio scortati dalla Digos. La stessa scena si sarebbe ripetuta anche dopo la partita su Buchanan Street.