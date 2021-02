La soddisfazione di Fonseca: "Grande spirito di squadra, bene Dzeko e Mayoral"

QUI ROMA

Le parole dell'allenatore giallorosso dopo la vittoria in trasferta sul Braga

"E' stata una dimostrazione di spirito di squadra, abbiamo avuto problemi con i nostri difensori e in questa situazione non è facile". Così Paulo Fonseca, tecnico della Roma, a Sky Sport, al termine della sfida vinta contro il Braga. "E' stato importante Dzeko e ha giocato molto bene e anche Mayoral. Nel primo tempo il Braga ci ha creato qualche difficoltà, ma siamo stati attenti e loro non hanno avuto occasioni da gol. Tutta la squadra ha lavorato molto".

"Dzeko e Mayoral insieme? Non ho preclusioni ma la squadra credo stia giocando bene così. Non abbiamo fatto bene con le grandi ma ora abbiamo delle sfide in casa e cercheremo di essere forti anche con le grandi squadre", ha aggiunto. Sul fronte degli infortunati ha detto: "Non so ancora le condizioni di Cristante e Ibanez ma non credo siano disponibili per la sfida contro il Benevento".

"Abbiamo dato un'importante dimostrazione di squadra, tutti abbiamo giocato bene. Il Braga ha qualità, ci hanno creato un po' di difficoltà attaccando la profondità, ma abbiamo difeso bene perché non sono mai stati pericolosi. Abbiamo avuto infortuni ma Spinazzola e Karsdorp hanno giocato molto bene, così come Veretout che ha fatto bene come terzino", ha concluso Fonseca.