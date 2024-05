L'Atalanta è rientrata a Bergamo con la Coppa: migliaia di tifosi ad accoglierla a Orio

Un bagno di folla ha accolto con bandiere e striscioni l'Atalanta all'aeroporto di Orio al Serio di ritorno da Dublino, dove ha conquistato l'Europa League grazie al successo in finale contro il Bayer Leverkusen. Circa un migliaio di tifosi ha atteso la squadra di Gasperini, atterrata alle 14.25 con un charter per salire poi sul pullman della società e rientrare nella sede di Zingonia dove c'erano altri mille tifosi pronti a festeggiarli. A scendere per primo dalla scaletta dell'aereo, la coppa vinta in mano, è stato l'olandese De Roon, seguito da Gasperini. Prima di salire il bus aeroportuale arrivato sottobordo, il capitano dell'Atalanta ha alzato il trofeo e l'ha mostrato ai tanti tifosi oltre la recinzione, poi tutta la squadra si è schierata fuori dal bus a ricevere l'applauso a distanza dei sostenitori nerazzurri.