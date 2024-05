Atalanta, De Roon scatenato con la coppa a letto: "Ho scritto a mia moglie che ho un nuovo amore"

Festa grande in casa Atalanta, con Marten De Roon tra i protagonisti assoluti. Out dalla sfida contro il Leverkusen per infortunio, l'olandese ha rubato la scena nei festeggiamenti in campo e fuori. Sui social non sono mancate stories e post per celebrare il trionfo, tra cui uno che ha particolarmente divertito i tifosi della Dea. Guadagnato il letto per il riposo, infatti, De Roon ha pubblicato un post che lo ritrae col trofeo sotto le lenzuola e un messaggio che fa sorridere: "Ho mandato un messaggio a mia moglie dicendole che ero a letto con un nuovo amore". E non manca la risposta di Ricarda: "Va tutto bene".