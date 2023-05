Juventus, Di Maria assicura: "Champions o no, non cambia il mio futuro"

VERSO JUVENTUS-SIVIGLIA

L'argentino ha parlato del futuro: "La mia scelta non è influenzata. Allegri? Mi trovo bene con lui"

Angel Di Maria sarà protagonista nella Juventus che affronta il Siviglia nella semifinale di andata di Europa League, uno dei pochi trofei che l'argentino non ha mai vinto: "Sono concentrato per provare a vincerlo - ha assicurato Di Maria in conferenza -. Voglio una finale anche per i tifosi". Il futuro alla Juventus resta una incognita: "Abbiamo già iniziato da un po' a parlare di quello che sarà con la dirigenza, ma non dipende dalla Champions o meno. Non condizionerà le mie scelte".

Nella seconda parte di stagione, anche in Europa League, l'apporto di Di Maria è stato fondamentale: "All'inizio è stata dura - ha ammesso il campione argentino -. Ho avuto infortuni, non riuscivo a dare tutto ed era difficile dimostrare il mio valore. Poi col passare del tempo ho acquisito confidenza e a lavorare meglio anche col mister". Proprio su Allegri l'attaccante si è espresso così: "Mi trovo molto bene con il mister, è un tecnico eccezionale che fa lavorare molto, ma in maniera diversa a come ero abituato. Ora ho preso il ritmo e penso che il mio livello sia buono".

L'ambiente calcistico in Italia è diverso rispetto al passato per Di Maria: "Qui c'è un modo di giocare molto più tattico, dovendo difendere molto per uscire in contropiede. Ero abituato a squadre con un possesso palla maggiore come al Psg, ma quello a cui ho fatto più fatica ad adattarmi sono state le ripartenze veloci".