Il piano di Klopp: "Non prendiamo gol, segniamo e vediamo quanto manca" 

"Dobbiamo tornare a essere il Liverpool organizzato. Una buona fetta del piano di gioco è non prendere gol". Dopo il ko per 3-0 ad Anfield Road, Jurgen Klopp ha un piano chiaro per tentare il miracolo in casa dell'Atalanta nel ritorno dei quarti di Europa League. Ai Reds servono quattro reti, senza subirne, per proseguire l'avventura europea: "In Inghilterra tutti hanno pensato 'è finita' - ha aggiunto il tedesco in conferenza stampa -. A distanza di una settimana possiamo essere bravi come scarsi, ma siamo concentrati al mille per cento per vincere".