Il doppio derby di Stankovic: "Conte, ti stanco io il Milan"

Settimana speciale per Dejan Stankovic che affronterà il Milan con la sua Stella Rossa prima e dopo il derby con l'Inter. Lui che è un cuore nerazzurro sarà una tripla sfida: "L'Inter ora è padrona del proprio destino, mi auguro che la Stella Rossa possa consegnarle un Milan stanco". Elogi per Conte: "È uno tosto, sul pezzo, che non lascia nulla al caso. Mi piace".