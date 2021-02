Gattuso: "Così è davvero dura, dobbiamo recuperare i giocatori infortunati"

QUI NAPOLI

L'allenatore degli azzurri mostra il suo disappunto per le tante assenze e per l'approccio iniziale

"Abbiamo anche creato delle occasioni ma abbiamo sbagliato l'approccio nei primi 20 minuti. In ogni caso meritavamo di più, adesso dobbiamo recuperare le energie, soprattutto recuperare dei giocatori. Ma in ogni caso c'è grande rammarico, il risultato è bugiardo". Queste le prime parole dell'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso alla fine della sconfitta di Granada.

"Loro hanno impostato la partita per sfruttare la loro fisicità e noi siamo stati dei polli: abbiamo sbagliato delle coperture che abbiamo pagato caro. Osimhen è stato fermo troppo, gioca con una fasciatura, deve trovare la continuità ma il problema non è lui. Dobbiamo imparare a non deprimerci dopo uno sbaglio. Non è nemmeno un problema di condizione fisica: nel secondo tempo li abbiamo tenuti nella loro metà campo. Il problema è il modo in cui prendiamo i gol", ha aggiunto Gattuso.

"Anche senza cambi maciniamo gioco, lo spirito è quello giusto. Per il ritorno non so chi recupereremo. Non è una situazione facile, dobbiamo fare la conta per capire chi mettere in campo. Nel ritorno ci proveremo ma ci mancano 11 giocatori, così è dura ma è inutile stare qui a piangere, dobbiamo trovare le giuste soluzioni", ha concluso Gattuso.