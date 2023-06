Siviglia-Roma, il "derby" social: Florenzi in ansia, Luis Alberto esulta

Un po' di derby romano 'in salsa rossonera' attorno a Siviglia-Roma, con due messaggi social che hanno creato dibattito nel pre e post-partita. Prima del calcio d'inizio della finale di Europa League, Alessandro Florenzi ha postato una storia Instagram di sole quattro parole che però hanno fatto discutere i tifosi del Milan: "Buona ansia a tutti". L'esterno, nato e cresciuto a Roma e giocatore giallorosso per nove stagioni, non ha mai nascosto il suo amore per i colori romanisti però qualche tifoso rossonero si è domandato se, in quanto attualmente tesserato per il Milan, non avesse fatto meglio a tenere "privata" la propria passione. Dopo il successo andaluso ai calci di rigore, invece, grande festa per Luis Alberto: certo, lo spagnolo è nato calcisticamente nel Siviglia, però il fatto che la sua ex squadra abbia battuto proprio la Roma non può non strappare un sorriso anche ai tifosi della Lazio...