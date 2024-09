Europa League: tris Tottenham in dieci, vince l'Ajax. Esulta anche Mourinho

EUROPA LEAGUE

Dragusin si fa espellere dopo sette minuti, ma gli Spurs non si scompongono: 3-0 allo sfortunato Qarabag. Farioli cala il poker sul Betis, 2-0 del Lione sull'Olympiacos

© Getty Images La prima giornata dell'Europa League sorride all'Ajax di Farioli: 4-0 al Besiktas e doppietta per Godts. Esulta anche il Tottenham, che resta in dieci e approfitta della pessima difesa del Qarabag: 3-0 per gli Spurs. Il Lione travolge l'Olympiacos (2-0), Mou soffre nel finale e il Fenerbahçe batte 2-1 l'Union SG. Bajrami in gol nella vittoria dei Rangers, esulta lo Steaua. Brividi a Braga: 2-1 sul Maccabi al 96'. Male l'Eintracht: 3-3 col Viktoria Plzen.

TOTTENHAM-QARABAG 3-0

Rimanere in dieci dopo sette minuti e vincere ugualmente: è la lezione del Tottenham, che sconfigge 3-0 il Qarabag. Il match inizia con quaranta minuti di ritardo per problemi di traffico, che avevano costretto gli azeri ad arrivare allo stadio poco prima delle 21. L'avvio è shock per gli Spurs, che restano subito in dieci: fallo da ultimo uomo di Dragusin e rosso al 7'. Postecoglou sostituisce Bergvall con Udogie e non cambia l'assetto offensivo dei suoi, che segnano al 13': Solanke ispira per Brennan Johnson, che insacca il vantaggio. Grande impeto per il Qarabag, che però non trova la porta: clamorosa l'occasione sprecata da Juninho a tu per tu con Vicario. Nella ripresa entra Kulusevski e il Tottenham raddoppia su azione da corner, col tocco di Sarr (52'). Bayramov sbaglia un rigore e Juninho colpisce il palo, confermando l'inconsistenza offensiva di uno sfortunatissimo Qarabag. Al 68' si chiude definitivamente la sfida, col tris di Solanke. Juninho si vede annullare una rete, Addai sbaglia e il Qarabag chiude a bocca asciutta nonostante quasi novanta minuti in dieci. Primi tre punti per il Tottenham.

AJAX-BESIKTAS 4-0

Immobile entra dalla panchina, ma il suo Besiktas affonda: 4-0 dall'Ajax in un match dominato dai ragazzi di Francesco Farioli. van Bronckhorst schiera il 2007 Hekimoglu al posto di Ciro, e proprio quest'ultimo sfiora la rete. Resterà l'unica emozione offensiva per il Besiktas, che viene messo sotto per tutto il primo tempo. Brobbey manca due volte la deviazione vincente, poi tocca a Traoré sfiorare la rete in prima persona. Il dominio olandese dà i suoi frutti al 31', quando Kenneth Taylor ispira il tocco vincente di Fitz-Jim. Vantaggio Ajax, dopo otto occasioni nel primo tempo, e nella ripresa gli oranje dilagano. Al 51' arriva il secondo gol, firmato dal gioiellino Mika Godts, mentre quattro minuti più tardi Kenneth Taylor fulmina Günok dalla distanza per il 3-0. Gli ingressi di Hlynsson e van den Boomen spingono ulteriormente in attacco l'Ajax, che sfiora il poker e lo cala al 72': assist di Rasmussen e doppietta per Godts. Finisce qui, col poker e i primi tre punti per Farioli in questa Europa League. Tutt'altre sensazioni rispetto al disastro europeo dell'anno scorso, che aveva minato la reputazione dei Lancieri.

LIONE-OLYMPIACOS 2-0

Una prestazione dominante fa esultare anche il Lione, che non soffre praticamente mai contro l'Olympiacos. La vincitrice della scorsa Conference League gioca una gara esclusivamente difensiva e non tira quasi mai in porta, rischiando grosso. Tolisso sfiora la rete nel primo tempo e Lucas Perri viene impegnato solo da Rodinei, rispondendo presente. Il dominio dell'OL prosegue nella ripresa dove, finalmente, arriva la meritata rete dei francesi: merito di Rayan Cherki, che insacca alle spalle di Tzolakis con un perfetto diagonale. L'Olympiacos sogna il pari, ma viene punito al 71': Benrahma, subentrato proprio a Cherki, firma la rete del 2-0 sull'assist di Zaha. Il match di fatto si chiude qui, visto che la rete che avrebbe accorciato le distanze viene annullata: Willian è in offside prima di crossare e procurare l'autogol di Caleta-Car (88'). Non ci sono altre emozioni e il Lione esulta: 2-0 all'Olympiacos nel segno dei suoi esterni offensivi.

FENERBAHCE-UNION SG 2-1

Inizia col piede giusto l'Europa League di José Mourinho e del suo Fenerbahce, che batte 2-1 l'Union Saint-Gilloise con qualche patema d'animo nel finale. Spingono in avvio i belgi, in grave difficoltà nella Jupiler Pro League dopo due qualificazioni consecutive in Europa: Rodriguez e Castro-Montes vanno vicini al gol, occasioni anche per Ivanovic e Sadiki. Livakovic difende alla perfezione la sua porta e al 26' il Fenerbahce passa alla prima occasione: su azione da corner, Çaglar Söyüncü insacca da distanza ravvicinata. En-Nesyri sfiora due volte il bis e Mourinho alza il baricentro nella ripresa, inserendo anche Dzeko e Tadic. Caldissimi gli ultimi venti minuti, che iniziano col rosso a MacAllister (73') per un'entrataccia su En-Nesyri. Strada spianata per il bis turco, che arriva all'81': cross di Osayi-Samuel, deviazione di Moris e sfortunata autorete di Burgess. Il match cambia nel recupero, quando proprio Osayi-Samuel (entrato al 65') si fa espellere per doppia ammonizione e causa un rigore. Livakovic lo para, ma l'Union Sg segna comunque al 92': destro di Ivanovic, palo e tap-in vincente del difensore Sykes. Il pressing belga non ha esito: Mou vince 2-1 e festeggia i primi tre punti in Europa League.

LE ALTRE PARTITE

Malmo-Rangers 0-2

Marcatori: 1' Bajrami (R), 76' McCausland (R).

Sporting Braga-Maccabi Tel Aviv 2-1

Marcatori: 29' Davida rig. (M), 43' st Bruma (B), 51' st Bruma rig. (B).

Note: espulsi Kanichowsky (M) al 53' st e Asante (M) al 49' st.

Eintracht Francoforte-Viktoria Plzen 3-3

Marcatori: 38' Ekitike (E), 41' Šulc (V), 17' st Dina Ebimbe (E), 22' st Kristensen (E), 41' st Adu (V), 47' st Jemelka (V).

Steaua Bucarest-Rigas FS 4-1

Marcatori: 8' Birligea (S), 22' Lipušček (R), 33' Stefanescu (S), 13' st Olaru (S), 24' st Olaru (S).