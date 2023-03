Europa League: vince lo United, il Feyenoord ne fa sette allo Shakhtar 

EUROPA LEAGUE

I Red Devils si impongono sul Betis 1-0, passa anche il Siviglia nonostante la sconfitta con il Fenerbahçe

© Getty Images Vince ancora il Manchester United, nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I Red Devils, dopo il 4-1 dell’andata, superano il Betis 1-0 grazie al gol di Rashford. Passa il turno anche il Siviglia: gli spagnoli, forti del 2-0 del Sanchez Pizjuan, soffrono tantissimo contro il Fenerbahçe, a cui non basta l’1-0 finale. Show del Feyenoord, che a Rotterdam domina lo Shakhtar e nel secondo tempo dilaga: finisce 7-1.

BETIS SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED 0-1

Il Manchester United festeggia la qualificazione ai quarti di finale battendo il Betis Siviglia 1-0. Gli inglesi prendono il pallino del gioco in mano fin dall’inizio, ma gli spagnoli si difendono e ripartono con coraggio: Juanmì spreca una grande occasione in contropiede e Joaquin colpisce il palo. Lo United difende con ordine e si affida ai suoi giovani davanti, con Pellistri che colpisce il legno a pochi secondi dall’intervallo. Il vantaggio dei Red Devils è solo rimandato: al 56’ è ancora Rashford, proprio come all’andata, a sbloccare il match. La squadra di ten Hag continua ad attaccare, alla ricerca del raddoppio, ma Sabitzer e Weghorst sono imprecisi. Finisce quindi 1-0 tra Manchester e Betis, con gli inglesi che staccano il pass per il prossimo turno di Europa League.

FENERBAHÇE-SIVIGLIA 1-0

Domina e vince il Fenerbahçe a Istanbul, che si impone 1-0 sul Siviglia, ma non riesce a centrare la qualificazione ai quarti di finale, in virtù del 2-0 incassato in Spagna. Proprio come all’andata, l’inizio di partita è tutto turco nel segno di Batshuayi: l’ex Chelsea prima sfiora il gol in contropiede e poi è costretto a lasciare il campo per infortunio. Al 41’ arriva il meritato vantaggio dei padroni di casa, con Enner Valencia che trasforma con freddezza un calcio di rigore. Nel secondo tempo la partita si fa fisica ed elettrica. Guler sfiora l’eurogol da 30 metri, mentre il Siviglia si rintana nella propria metà campo. Polemiche ed elettricità nel finale, con gli spagnoli che reclamano un rigore. Non bastano nove minuti di recupero al Fenerbahçe per trovare il secondo gol e mandare la partita ai supplementari: passa il turno il Siviglia.

FEYENOORD-SHAKHTAR DONETSK 7-1

Vittoria schiacciante per il Feyenoord, che dilaga 7-1 contro lo Shakhtar Donetsk. Gli olandesi cercano subito di schiacciare gli ospiti nella loro area, e per sbloccarla ci mettono appena 9 minuti: Jimenez salta secco un difensore e non sbaglia davanti al portiere. Gli ucraini sono imprecisi in impostazione e i padroni di casa non perdonano: al 24’ Kokcu recupera palla e incrocia il destro dal limite dell’area. La reazione dello Shakhtar sta tutta nella conclusione di Sudakov, che colpisce la traversa da fuori area. Al 38’ però arriva il colpo del ko: braccio largo di un difensore ucraino in area e Kokcu spiazza Trubin su rigore. A inizio ripresa si scatena Idrissi: il centrocampista marocchino prima firma il poker al 49’ e poi si ripete al 60’, trovando un gran tiro che si infila sotto l’incrocio. Non è finita qui: quattro minuti dopo si iscrive alla festa olandese anche Jahanbakhsh, mentre sulla ripartenza successiva, al 67’, tocca a Danilo segnare il clamoroso 7-0. All’87’ arriva il gol ucraino della bandiera con Kelsy, dopo una bella azione corale dei suoi. Finisce quindi con un clamoroso 7-1 in Olanda: il Feyenoord si qualifica ai quarti di finale.