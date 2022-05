Europa League, vince l'Eintracht: Rangers battuti 6-5 ai rigori

EINTRACHT-RANGERS 6-5 dcr

La gara è terminata 1-1 dopo i tempi supplementari a Siviglia. Dal dischetto decisivo l'errore di Ramsey

L'Eintracht Francoforte ha conquistato l'Europa League 2021/22 battendo in finale i Rangers 6-5 dopo i calci di rigore (1-1 nei 120'). Nella finale a sorpresa di Siviglia, ha regnato l'equilibraio tra la formazione di Glasner e quella di Van Bronchorst con il match sbloccato al 57' da Aribo per gli scozzesi sfruttando un doppio errore di Sow e Tuta. La reazione dell'Eintracht ha portato al pareggio di Borré al 70' su assist di Kostic.Nella serie finale dal dischetto, tedeschi perfetti e scozzesi traditi dall'errore di Ramsey. Eintracht-Rangers: le foto della finale di Europa League





































































1 di 36

1 di 36

LA PARTITA

Centoventi minuti al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia non sono bastati ad Eintracht e Rangers, per conquistare il trofeo e scrivere una nuova pagina nella propria storia a distanza di decenni dagli ultimi successi continentali ci sono voluti i calci di rigore. Dal dischetto la freddezza ha premiato l'Eintracht Francoforte, perfetto nei cinque rigori a differenza dei Rangers traditi da Ramsey, e di nuovo capace di conquistare un trofeo europeo a distanza di 42 anni dall'unica Coppa Uefa vinta.

Il primo tempo ha confermato la sensazione di equilibrio in campo avuta da tutti alla vigilia del match. Dopo aver rotto l'emozione con più di sette minuti di attesa per un infortunio alla testa del capitano dei tedeschi Rode, l'Eintracht di Glasner ha creato un paio di occasioni, ma solo con il mancino di Knauff dopo la mezz'ora ha impegnato veramente McGregor costringendo il 40enne estremo difensore dei Rangers alla parata di istinto in calcio d'angolo. Gli scozzesi, invece, hanno mantenuto il possesso palla per cercare di controllare il ritmo della partita, cercando l'imbucata giusta per sorprendere la retroguardia avversaria ma senza mai riuscirci.

L'episodio che ha stappato il match è arrivato a inizio ripresa, ma non per una giocata studiata o provata in allenamento, quanto per una frittata a livello difensivo dei giocatori dell'Eintracht. Con un posizionamento tutto da rivedere su una respinta di testa di Goldson, l'intervento di Sow ha mandato fuori giri i compagni di squadra aprendo la strada verso il vantaggio dei Rangers di Aribo, al primo gol in Europa League sfruttando anche l'inciampo goffo di Tuta. La reazione dell'Eintracht è stata immediata e dopo l'occasione di Lindstrom dal limite e il pallonetto impreciso di Kamada davanti a Trapp, l'azione vincente è arrivata al 70' sulla volata a sinistra di Kostic per un rasoterra tagliente deviato in rete in spaccata da Borré per l'1-1 che ha portato la sfida ai supplementari.

Nei trenta minuti extra è successo poco se non negli ultimi minuti del secondo tempo dopo l'ingresso dell'acciaccato Roofe e di Ramsey. Al 118' Trapp con un miracolo ha chiuso la porta alla conclusione ravvicinata di Kent con il sinistro di Davis che ha sfiorata la traversa senza però evitare i calci di rigore.

--

IL TABELLINO

EINTRACHT FRANCOFORTE-RANGERS 6-5 dcr (1-1)

Eintracht (3-4-2-1): Trapp 6; Tuta 5 (14' st Hasebe 6), Hinteregger 6, N'Dicka 6,5 (11' pts Lenz sv); Knauff 6,5, Sow 5 (1' sts Hrustic sv), Rode 6,5 (45' st Jakic 6), Kostic 7; Lindstrom 6,5 (27' st Hauge 6), Borré 7; Kamada 5,5. A disp.: Grohl, Lammers, Ache, Chandler, Da Costa, Barkok, Paciencia. All.: Glasner 6.

Rangers (4-2-3-1): McGregor 6,5; Tavernier 6, Goldson 6, Bassey 6, Barisic 6 (11' sts Roofe sv); Jack 5,5 (29' st Davis 6); Lundstram 6,5; Kamara 6 (1' pts Arfield 6), Wright 5,5 (29' st Sakala 6 (13' sts Ramsey sv)), Kent 5,5; Aribo 6,5 (11' pts Sands sv). A disp.: McCrorie, McLaughlin, Diallo, Balogun, Arfield, King, Lowry. All.: Van Bronchorst 6.

Arbitro: Vincic

Marcatori: 12' st Aribo (R), 25' st Borré (E)

Ammoniti: Aribo, Wright (R)

Espulsi: nessuno

Calci di rigore

Eintracht: Lenz gol, Hrustic gol, Kamada gol, Kostic gol, Borré gol

Rangers: Tavenier gol, Davis gol, Arfield gol, Ramsey parato, Roofe gol

