Europa League: United e Tottenham ipotecano gli ottavi

EUROPA LEAGUE

I Red Devils travolgono 4-0 la Real Sociedad a Torino, gli Spurs passeggiano 4-1 sul campo del Wolfsberger. Foxes fermate sullo 0-0 a Praga, tedeschi battuti 4-3 dallo Young Boys

Inglesi scatenate nell’andata dei sedicesimi di Europa League. A Torino, il Manchester United travolge 4-0 la Real Sociedad grazie alla doppietta di Bruno Fernandes e ai gol di Rashford e James e ipoteca gli ottavi. Il Tottenham, invece, passeggia 4-1 in casa del Wolfsberger con le reti di Son, Bale, Lucas e Carlos Vinicius: Mourinho vede la qualificazione. Leicester fermato sullo 0-0 dallo Slavia Praga, Leverkusen ko 4-3 con lo Young Boys.

REAL SOCIEDAD-MANCHESTER UNITED 0-4

Non sarà una vittoria "in trasferta" a tutti gli effetti, ma lo 0-4 dello United sulla Real Sociedad vale ben più di mezza qualificazione agli ottavi. All'Allianz Stadium, la partita si infiamma sin dai primi minuti, con l'ex Januzaj subito vicino al gol. I Red Devils rispondono con Rashford, che per due volte ha la possibilità di firmare l'1-0 per gli inglesi, ma Remiro blocca tutto. Al 27', però, Bruno Fernandes approfitta di un clamoroso errore del portiere degli spagnoli, che si scontra con Zubeldia, e insacca a porta vuota. La formazione di Solskjaer chiude partita e qualificazione nella ripresa: al 57', il portoghese firma la doppietta su assist di James, mentre sette minuti dopo Rashford, ben servito da Fred, non sbaglia davanti a Remiro e segna il tris. Nel finale, al 90', arriva anche il poker con la cavalcata vincente di James: 4-0 e ottavi ipotecati per lo United.

WOLFSBERGER-TOTTENHAM 1-4

L'altra inglese a rifilare un poker in trasferta è il Tottenham di Mourinho, che vince 4-1 sul campo del Wolfsberger e mette al sicuro il passaggio del turno. La partita si mette subito bene per gli Spurs: al 13', infatti, Bale mette al centro per Son, che di testa insacca. Prima della mezz'ora, i londinesi sono già sul 2-0 grazie proprio all'ex Real, che rientra sul sinistro in area e fulmina Kofler. Gli ospiti non si fermano e al 34' arriva addirittura il tris con la perfetta serpentina in area di rigore di Lucas. Al 55', i padroni di casa accorciano le distanze con il rigore di Liendl, ma all'88' Carlos Vinicius firma il 4-1 con una zampata su sponda di testa di Lamela, blindando la qualificazione del Tottenham.

SLAVIA PRAGA-LEICESTER 0-0

Si deciderà al King Power Stadium, invece, chi accederà agli ottavi di finale tra Leicester e Slavia Praga, che ferma sul pareggio la formazione di Brendan Rodgers. Foxes subito pericolose con Albrighton, poi ci pensa Barnes a chiamare Kolar alla grande parata. Al 21' si vedono anche i cechi: Bah ci prova di testa, ma non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa, la più grande occasione è per i padroni di casa, con Schmeichel bravo a respignere la conclusione di Stanciu. Lo 0-0 resiste fino alla fine: per la qualificazione è ancora tutto apertissimo.

YOUNG BOYS-BAYER LEVERKUSEN 4-3

Partita spettacolare a Berna: lo Young Boys impiega appena tre minuti a passare in vantaggio grazie al destro al volo di Fassnacht da calcio d'angolo. I calci piazzati sono l'arma in più degli svizzeri: al 19', infatti, arriva sempre da corner il colpo di testa di Siebatcheu che vale il 2-0. Prima dell'intervallo, i padroni di casa trovano addirittura il tris grazie a Meschack, che non sbaglia solo davanti a Lomb. Il match sembra pesantemente indirizzato, ma ad inizio ripresa Schick segna due gol tra il 49' e il 52' e riapre i giochi, mentre al 68' Diaby, tre minuti dopo il suo ingresso in campo, regala il 3-3 al Bayer con un morbido pallonetto su von Ballmoos. Nel finale, però, Siebatcheu insacca a porta vuota dopo la parata di Lomb e regala il 4-3 allo Young Boys, che a Leverkusen avrà due risultati su tre per volare agli ottavi.

OLYMPIACOS-PSV 4-2

Match ricco di gol anche ad Atene: la partita si sblocca in favore dei padroni di casa dopo 9 minuti grazie al colpo di testa di Bouchalakis sulla punizione battuta da Valbuena. Immediata la reazione degli olandesi: l'ex Palermo Zahavi, infatti, firma il pareggio con un destro sul quale è decisiva la deviazione di Papastathopoulos. I greci si riportano in vantaggio al 37' grazie all'ex Inter M'Vila, che con un destro dal limite fulmina Mvogo, ma due minuti dopo Zahavi trova di testa la doppietta e il 2-2. Nel recupero, ecco il terzo vantaggio dell'Olympiacos: Baumgartl perde palla ed El Arabi segna dopo aver superato anche il portiere ospite. Nella ripresa, gli ellenici trovano anche il quarto gol nel finale: all'83', Masouras si avventa su un pallone vagante in area e con il destro firma un pesantissimo 4-2, che renderà ancora più complicato il ritorno di Eindhoven per il Psv.

KRASNODAR-DINAMO ZAGABRIA 2-3

Sfida ricca di gol ed emozioni in Russia: i croati impiegano 14 minuti a passare in vantaggio. A siglare il gol dello 0-1 è l'ex Bologna Petkovic, che di testa anticipa Gorodov. I russi pareggiano al 28' grazie a Berg, bravo a segnare col sinistro al volo dopo l'errato rinvio di Gvardiol. Nella ripresa, Petkovic sigla la sua personale doppietta sfruttando l'uscita completamente fuori tempo di Gorodov, ma al 70' Berg mette al centro per Claesson, che non sbaglia e firma il 2-2. Il botta e risposta si chiude al 75' grazie al destro sul primo palo di Atiemwen che vale il definitivo 3-2 per la Dinamo Zagabria, ora più vicina agli ottavi.

DINAMO KIEV-BRUGES 1-1

Finisce 1-1 il match d'andata tra due ex avversarie delle italiane in Champions, la Dinamo Kiev e il Bruges. Nel primo tempo, sono gli ucraini a rendersi pericolosi con due occasioni per Buyalskiy, che pecca di precisione al 36' e al 45', ma sblocca il match al 62' grazie ad uno splendido destro dal limite che finisce all'incrocio senza lasciare scampo a Mignolet. Gli ospiti, però, pareggiano dopo appena cinque minuti: angolo di Vormer e colpo di testa di Mechele, che fissa il punteggio sull'1-1. Al Bruges, adesso, basta anche uno 0-0 in Belgio per volare agli ottavi.