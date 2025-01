Europa League: United, Tottenham e Lione agli ottavi

AJAX-GALATASARAY 2-1

L'Ajax batte 2-1 il Galatasaray ma non riesce comunque a centrare gli ottavi in modo diretto: irrimediabili le tre sconfitte di fila prima della vittoria sui turchi, a caccia di Morata anche in vista dei playoff di Europa League contro Real Sociedad o AZ Alkmaar. Ad Amsterdam decidono i gol di Traoré e Fitz-Jim, mentre la rete a tempo scaduto di Osimhen è inutile, visto che il Gala viene superato dai lancieri in classifica in virtù della migliore differenza reti.