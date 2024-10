Europa League: Tottenham e Anderlecht in vetta con la Lazio. Mourinho (espulso) inguaia lo United

LIONE-BESIKTAS 0-1

Il match tra il Lione e il Besiktas di Ciro Immobile va in scena al Groupama Stadium, dove è l’OL a prendere nettamente in mano le redini della gara: Nuamah, Tolisso e Benrahma creano tre ottime chance, ma non finalizzano. A insaccare la palla in rete ci pensa allora il solito intramontabile Lacazette al 24’, prima che il Var annulli però tutto per fuorigioco. Passano pochi minuti e il Lione si vede assegnare anche un calcio di rigore: il Var richiama però l’arbitro e il penalty viene tolto. In campo c’è solo la squadra di Sage, dominatrice anche a inizio ripresa: Benrahma colpisce una clamorosa traversa al 56’. La prima vera occasione per il Besiktas arriva invece al 68’: a crearsela è Immobile, fermato anche lui dal legno dopo la parata di Lucas Perri. È l’episodio che scuote gli ospiti, che passano quindi improvvisamente in vantaggio al 72’ con Gedson Fernandes. Il Besiktas riesce poi a difendere l’1-0, salvando sulla riga al 94’ il possibile pareggio di Zaha e centrando i primi 3 punti in questa Europa League. Cade il Lione, rimanendo a quota 6.



QARABAG-AJAX 0-3

Reduce dal pareggio contro lo Slavia Praga, l’Ajax scende in campo al Tofiq Bahramov Stadium di Baku per tornare alla vittoria, ma al 3’ si ritrova subito sotto: Sutalo si fa infatti anticipare da Leandro Andrade e il Qarabag passa in vantaggio. Dopo un controllo al Var, la rete viene però annullata per fuorigioco. I Lancieri di Farioli tirano quindi un sospiro di sollievo, mentre i padroni di casa restano in dieci al 15’ per l’espulsione di Romao. L’Ajax fa pesare la superiorità numerica e al 36’ stappa l’incontro: Taylor è bravo a ribadire in rete un primo tentativo di Weghorst, valorizzando una bella azione iniziata da Godts. Allo scadere del primo tempo, Kochalski riesce invece a negare il raddoppio a Kian Fitz-Jim. Gli olandesi dilagano quindi nella ripresa: Weghorst raddoppia su rigore al 74’, mentre Akpom fissa il 3-0 al 77’. Piove sul bagnato per il Qarabag, che resta addirittura in nove per il rosso a Cafarquliyev (79’). L’Ajax vince 3-0 e sale a 7 punti, lasciando a 0 il Qarabag.