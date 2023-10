Europa League, Sporting-Atalanta 1-2: decidono Scalvini e Ruggeri

SPORTING-ATALANTA 1-2

A Lisbona i nerazzurri dominano nel primo tempo e faticano nella ripresa: Gasperini in vetta da solo al girone

La Dea passa a Lisbona con Scalvini e Ruggeri

































Il percorso netto dell'Atalanta in Europa League prosegue. Dopo aver steso il Rakow, nel secondo turno del Gruppo D la squadra di Gasperini batte 2-1 lo Sporting e vola in vetta al girone da sola a punteggio pieno. Al José Alvalade il primo tempo è tutto di marca nerazzurra: Scalvini (33') sblocca la gara deviando in rete un cross di Zappacosta, poi Ruggeri (43') raddoppia i conti su assist di Lookman. Nella ripresa i portoghesi reagiscono e accorciano le distanze dal dischetto con Gyokeres (76'), ma la Dea nel finale resiste e porta a casa tre punti pesantissimi per la classifica in ottica qualificazione.

LA PARTITA

L'Atalanta non sbaglia nel primo round dello "spareggio" per il primo posto del Girone D di Europa League e indirizza nel migliore dei modi il discorso qualificazione in vista delle prossime gare. A Lisbona i nerazzurri confermano lo spessore "europeo" della rosa e i buoni segnali che arrivano anche dal campionato mostrando il meglio del repertorio nel primo tempo e sapendo soffrire senza crollare nella ripresa dopo la reazione portoghese.

A ritmi subito alti, al José Alvalade l'avvio è frenetico e anche un po' disordinato. Disposte quasi a specchio, le squadre cercano rapidamente la profondità sugli esterni e i cambi di gioco. Da una parte Lookman spreca una grande occasione dopo una buona giocata nello stretto di De Ketelaere e Kolasinac non trova la porta di testa. Dall'altra è invece Gyokeres il più dinamico e attivo, ma Djimsiti & Co. serrano le linee, giocano bene d'anticipo e davanti a Musso c'è poco spazio per verticalizzare. Aggressiva sui portatori e ordinata nell'impostazione da dietro, la Dea difende bene, aumenta i giri in mezzo al campo e costringe lo Sporting ad abbassarsi e a giocare solo di rimessa. De Roon calcia alto dal limite, poi i nerazzurri sbagliano qualche appoggio in ripartenza e Djimsiti e Kolasinac rispondono presente su un paio di contropiedi portoghesi. Alta e in pressione, la Dea accelera, attacca con tanti uomini e intorno alla mezz'ora di gioco sblocca la gara con Scalvini, bravo a seguire l'azione avviata da Koopmeiners e a farsi trovare al posto giusto sul cross di Zappacosta. Tap-in che concretizza il dominio nerazzurro e apre gli spazi. Lookman spreca a due passi dalla porta dello Sporting, poi impegna Adan di destro e serve a Ruggeri un assist perfetto per il raddoppio. Rete che chiude il primo tempo e manda meritatamente la Dea in vantaggio di due gol negli spogliatoi.

La ripresa inizia con tre cambi dello Sporting: fuori Santos, Paulinho e Hjulmand, dentro Edwards, Catamo e Coates. Sostituzioni che danno più intensità e gamba allo Sporting e cambiano un po' il tema tattico del match. Più alta e ordinata nel possesso, la squadra di Amorim prova ad alzare il ritmo e ad attaccaere con più cattiveria sugli esterni. Inacio non trova la porta di testa da buona posizione, poi Gasperini fa entrare Toloi, Scamacca Pasalic e Holm al posto di Djimsiti, De Ketelaere, Ederson e Zappacosta. Mossa che dà più fisicità all'Atalanta proprio mentre la gara diventa più spigolosa e complicata, ma che concede anche campo allo Sporting. Con i padroni di casa più propositivi, i nerazzurri si abbassano e la gara si trasforma in una battaglia a tutto campo. Gyokeres accorcia le distanze dal dischetto per un tocco di mano in area di Scalvini su un tiro di Diomande, poi Musso prima deve superarsi su Edwards e poi devia sul palo un sinistro di Catamo. Parate che respingono l'assalto finale dello Sporting e regalano alla Dea tre punti cruciali per gli equilibri del Gruppo D. Dopo un primo tempo show e una ripresa in difesa, l'Atalanta vola in vetta al girone da sola.



LE PAGELLE

Lookman 6: dinamico, reattivo e sempre pronto ad attaccare lo spazio dettando il passaggio in profondità. Nel primo tempo spreca due grandi occasioni, ma regala anche l'assist a Ruggeri sul raddoppio

Zappacosta 6,5: spinge e dà sbocco alla amanovra nerazzurra con i tempi e i giri giusti. Nel primo tempo domina dalla sua parte e il gol di Scalvini arriva su un suo cross. Nella ripresa soffre insieme al resto della squadra, bada più a coprire e lascia il posto a Holm

Scalvini 6: dietro fa buona guardia lavorando di reparto con Kolasinac e Djimsiti (poi Toloi) e cercando di dare il suo contributo anche in fase di impostazione con gli inserimenti centrali. Intorno alla mezz'ora segue bene l'azione e sblocca la gara con un piattone facile-facile. Nella ripresa tocca con la mano sul tiro di Diomande e lo Sporting accorcia dal dischetto

De Ketelaere 5,5: va un po' al trotto tra le linee alternando luci e ombre. Quando il gioco si fa duro nella ripresa Gasperini lo richiama in panchina e fa entrare Scamacca

Gyokeres 6,5: dei tre davanti è il più dinamico e pericoloso. Gestisce bene la palla spalle alla porta e tiene impegnata la retroguardia nerazzurra. Nel primo tempo predica un po' nel deserto, poi nella ripresa accorcia le distanze dal dischetto con freddezza

Hjulmand 5: si piazza in mediana a far legna, ma dalle sue parti De Roon ed Ederson hanno un altropasso e un'altra fisicità. Sostituito nell'intervallo



IL TABELLINO

SPORTING-ATALANTA 1-2

Sporting (3-4-3): Adan 6; Diomande 6, Inacio 5,5, Reis 5,5 (46' st Daniel Braganca sv); Fresneda 5,5 (22' st Ricardo Esgaio 6), Hjulmand 5 (1' st Coates 6), Morita 5, Santos 5,5 (1' st Edwards 6,5); Paulinho 5 (1' st Catamo 6,5), Gyokeres 6,5, Goncalves 6.

A disp.: Israel, Diogo Pinto, Luis Neto, Dario Essugo, Eduardo Quaresma, Tiago Ferreira, Rodrigo Ribeiro. All.: Amorim 6

Atalanta (3-4-1-2): Musso 7; Scalvini 6 (36' st Palomino 6), Djimsiti 5,5 (9' st Toloi 6), Kolasinac 6; Zappacosta 6,5 (20' st Holm 6), De Roon 6,5, Ederson 6,5 (20' st Pasalic 5,5), Ruggeri 6,5; Koopmeiners 6; De Ketelaere 5,5 (9' st Scamacca 5,5), Lookman 6.

A disp.: Carnesecchi, Rossi, Muriel, Bakker, Adopo, Hateboer, Miranchuk. All.: Gasperini 6,5

Arbitro: Hernandez (ESP)

Marcatori: 33' Scalvini (A), 43' Ruggeri (A), 31' st rig. Gyokeres (S)

Ammoniti: Djimsiti, Toloi, Scalvini, Scamacca (A); Goncalves, Daniel Braganca (S)

Espulsi: -